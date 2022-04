Comitê de BH é dissolvido

Estevão Urbano, Jackson Machado, Carlos Starling e Unaí Tupinambás com Kalil, em uma das coletivas para anunciar medidas na pandemia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 2/7/20)





O trabalho do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Belo Horizonte chegou ao fim. Após mais de dois anos de pandemia, o comitê, que orientou as decisões da prefeitura em relação ao controle da doença na capital mineira, encerrou a atuação na capital mineira ontem. O grupo era formado por quatro médicos que avaliavam restrições e flexibilizações conforme os dados epidemiológicos levantados na cidade. Segundo a nova secretária de Saúde da capital, Cláudia Navarro, agora as análises serão feitas por um grupo técnico multiprofissional. Ela também afirmou que a retirada do uso obrigatório de máscaras em locais fechados será uma das primeiras discussões da nova gestão.





A dissolução do comitê já era esperada, uma vez que o estado de calamidade pública na capital em razão da pandemia foi suspenso ontem. A previsão anterior era de que o comitê fosse dissolvido em dezembro, mas o avanço de casos provocado pela variante Ômicron terminou levando à prorrogação do trabalho.





O comitê foi criado pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), em março de 2020, e era coordenado pelo ex-secretário de Saúde de BH, o médico Jackson Machado Pinto. Integravam o grupo os infectologistas Carlos Starling, Estevão Urbano e Unaí Tupinambás. Cláudia Navarro foi anunciada como nova secretária de Saúde pelo agora prefeito Fuad Noman, após a saída de Jackson Machado da pasta.





INDICADORES





Novos 1.357 casos de COVID em 24 horas em Belo Horizonte foram registrados no Boletim Epidemiológico divulgado pelo município ontem. A capital já contabiliza 377.809 casos da doença desde o início da pandemia. O número de mortes na cidade em decorrência da doença subiu para 7.677, sendo 14 registradas entre quarta-feira e ontem. E 857 pessoas continuam em acompanhamento médico. O número de recuperados na cidade chega a 369.275. Os indicadores da pandemia permanecem no estágio verde e ainda apresentam pequenas oscilações. A taxa de transmissão do coronavírus recuou de 0,90 para 0,89. A taxa de ocupação nas UTIs recuou de 27,9% para 24,3%. Nas enfermarias, declinou de 23,9% para 22,6%.





BRASIL

No Brasil, o total de casos de COVID-19 desde o início da pandemia atingiu 29.947.895 ontem. Em 24 horas, foram confirmados 31.561 diagnósticos positivos da doença. Na quarta-feira, o total de casos acumulados contabilizados pelas secretarias e pelo Ministério da Saúde estava em 29.916.334. O número de pacientes em acompanhamento está em 569.558. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta nem evoluíram para morte.





A quantidade de vidas perdidas para o coronavírus chegou a 659.757. Entre quarta e ontem, foram registrados 253 óbitos. Na atualização anterior, o sistema de dados totalizava 659.504 mortes ao longo da pandemia. Há ainda 3.098 óbitos em investigação - casos em que o paciente faleceu, mas a investigação da causa demanda exames e procedimentos posteriores. Até ontem, 28.718.580 pessoas se recuperaram da COVID-19. O número corresponde a 95,8% dos infectados desde o início da pandemia.





ESTADOS

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por COVID-19 registradas até o momento estão São Paulo (167.374), Rio de Janeiro (72.835), Minas Gerais (60.850), Paraná (42.933) e Rio Grande do Sul (39.049). Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.992), Amapá (2.124), Roraima (2.145), Tocantins (4.144) e Sergipe (6.317).





Até ontem, foram aplicados 398,9 milhões de doses de vacinas contra a doença, sendo 172,8 milhões com a primeira dose e 150,8 milhões com a segunda dose, além de 4,7 milhões de doses únicas, 67,6 milhões de doses de reforço e 2,8 milhões de doses adicionais. (Com Agência Brasil)