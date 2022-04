BH tem mais nove radares

Radares na pista do Move, na Avenida Antônio Carlos com a Rua Formiga, estão entre os equipamentos que reforçam a fiscalização na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Mais um radar entrou ontem em operação em Belo Horizonte, elevando para nove o total de equipamentos que começaram a reforçar a fiscalização do trânsito da capital mineira desde o dia 22. Agora, a capital conta 377 radares ativos. Segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), os novos equipamentos instalados são detectores de avanço de sinal (DAS), de parada sobre faixa de pedestres (DPFP) e de invasão faixa exclusiva (DIF).





A medida visa proporcionar mais segurança aos pedestres, ciclistas e motoristas. Além disso, os equipamentos com a função de fiscalização de faixa exclusiva têm o objetivo de priorizar a circulação dos transportes públicos por ônibus, diminuindo o tempo dos itinerários.





"Os equipamentos com a função de fiscalização de trânsito de veículos não autorizados em faixas de circulação exclusiva (DIF) visam priorizar a circulação dos ônibus, criando melhores condições de tráfego para os veículos do transporte coletivo gerenciados pela BHTrans, aumentando o conforto e diminuindo os tempos dos itinerários, e promovendo a segurança viária aos usuários do sistema", informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





Em fevereiro, a empresa de transportes já havia instalado 11 novos radares na capital mineira, em áreas críticas para acidentes da capital. Atualmente, a capital já soma 377 radares ativos, que realizam o monitoramento de 998 faixas, em 339 locais. (Confira os nove novos no quadro e a lista completa no portal da PBH: www.prefeitura.pbh.com.br.) A PBH ressalta que diversos aparelhos foram desligados no ano de 2020 em função de término contratual, e estão sendo reinstalados somente neste ano, a partir da assinatura de novos contratos.





FROTA E ACIDENTES





De acordo com os últimos dados disponíveis da BHTrans, entre 1999 e 2020, a frota de veículos licenciados na capital mais que triplicou, mas a taxa de mortalidade no trânsito, que equivale ao número de óbitos por 10 mil veículos, sofreu forte recuo. Em 1999, circulavam 655 mil veículos em BH, número que subiu para mais de 2,2 milhões em 2020. Por sua vez, a taxa de mortalidade caiu de 5,98 em 1999 para 0,51 em 2019.





O número total de acidentes de trânsito, proporcionalmente à evolução da frota de veículos, também diminuiu. Em 1999, por exemplo, verificava-se uma média de um acidente para cada 57 veículos da frota licenciada de BH. Em 2020, o total foi de um acidente para cada 209 veículos.





Um dos objetivos da fiscalização preventiva, a redução dos atropelamentos também pôde ser verificada no período. A taxa desse tipo de ocorrência por 10 mil veículos caiu de 68,50 em 1999, para 4,88 em 2020. Em números absolutos, os registros caíram de 4.488 para 1.082 (-75,8%) na comparação entre os mesmos anos.





A BHTrans aponta ainda redução de 34,13 para 10,64 na taxa de severidade dos acidentes, que considera o número de mortos para cada 1 mil ocorrências. Em 1999, a capital registrou 392 mortes no trânsito, contra 113 em 2020, o que equivale a um recuo de 71%. Entretanto, o número de acidentes não fatais não se alterou significativamente ao longo dos anos. Em 1999, foram registrados 13.256 acidentes não fatais. Em 2020, 12.544.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais





FIQUE DE OLHO





Saiba onde estão os tipos dos novos radares de BH





1 – Avenida Dom Pedro I, lado oposto ao nº 1.300, pista do Move, sentido Bairro/Centro (DIF)





2 – Avenida Cristiano Machado esquina com a Rua Dom Leme, pista do Move, sentido bairro/Centro (DAS)





3 – Avenida Dom Pedro I, 2.177, pista do Move, sentido bairro/Centro (DAS)





4 – Avenida Cristiano Machado, 2.150, pista do Move, sentido Centro/bairro (DAS+ DPFP)





5 – Avenida do Contorno esquina com a Rua Espírito Santo, sentido Centro/Barro Preto (DAS DPFP)





6 – Rua Espírito Santo esquina com a Avenida do Contorno, sentido Centro/bairro (DAS DPFP)





7 – Avenida Dom Pedro I, 2.062, pista mista, sentido Centro/bairro (DAS DPFP)





8 – Avenida Presidente Antônio Carlos, entre Rua Formiga e onViaduto Angola, pista Move, sentidos Centro/bairro e bairro/Centro (DAS DPFP)





9 – Avenida Silva Lobo esquina com Rua Platina, sentidos Calafate/Nova Suíssa e Nova Suíssa/Calafate (DAS DPFP)





Glossário:





DIF – Detector de invasão faixa exclusiva





DAS – Detector de avanço semáforo





DPFP – Detector de avanço semáforo Detector parada sobre faixa de pedestres





Fonte: BHTRans