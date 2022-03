Professores fazem assembleia em frente à PBH e podem votar fim da greve

Servidores da Educação pedem adequação dos salários ao piso da categoria (foto: Ramon Lisboa/ EM)



Em greve desde 16 de março , os servidores da rede municipal de Educação de Belo Horizonte realizam uma assembleia em frente à sede prefeitura da capital na tarde desta terça-feira (29). Na pauta está a possibilidade de encerrar a paralisação.





Os trabalhadores ocupam a Avenida Afonso Pena no sentido bairro e não está prevista nenhuma movimentação após a assembleia. Na manhã desta terça-feira, professores e outros servidores da Educação se reuniram com o recém-empossado prefeito Fuad Noman para a entrega de uma carta de reivindicações. Uma reunião de negociação foi marcada entre as partes para a quarta-feira (30/3).





De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal da capital (Sind-REDE), as exigências da categoria permanecem as mesmas: o pagamento do piso salarial para todos os funcionários sem suprimir níveis do atual plano de carreira.





A atual proposta da prefeitura prevê um reajuste de 11,77% para os servidores da Educação. Com esse valor, alguns funcionários não receberiam o piso salarial da categoria.





O Sind-REDE afirma que a prefeitura ofereceu alcançar o piso para todos os trabalhadores , mas a medida viria acompanhada da supressão de sete níveis do atual plano de carreira. Ou seja, funcionários com mais tempo de casa receberiam o mesmo valor de outros contratados há menos tempo.





O sindicato estima que a adesão da categoria à greve seja superior a 90% nesta terça-feira e que o número cresceu desde a repressão violenta da Guarda Municipal a um protesto dos servidores na última sexta (25).





A Prefeitura de Belo Horizonte foi consultada para informar o número de escolas da rede municipal sem aulas por conta da greve, mas, até a última atualização desta matéria, não respondeu.