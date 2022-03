COVID: há 8 dias sem registrar mortes, Uberaba zera ocupações de UTI

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já aplicou 668.769 doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, começou a semana com dois bons motivos para comemorar: há oito dias sem registrar mortes causadas pela COVID-19 e, segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite deste domingo (27/3), com as suas UTIs, tanto públicas como privadas, sem nenhuma paciente internado.

Com relação às enfermarias de COVID da cidade, ainda conforme o boletim de ontem, são apenas seis pessoas internadas na ala.

Apesar de o município ter registrado a última morte causada pela doença, de uma mulher de 54 anos, no boletim epidemiológico de segunda-feira (21/3), a Secretaria Municipal de Saúde informou que esa morte foi divulgada com atraso, já que ocorreu no sábado (19/3).

O número de novos casos positivos por dia também tem caído consideravelmente na cidade, a partir da metade desse mês, sendo que desde o último dia 20, o município vem registrando abaixo de 50 novos casos por dia. O boletim de ontem contabilizou apenas 14 novos casos.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite deste domingo (27/3) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Segundo o atual Vacinômetro da cidade, além de 100% das pessoas acima de 18 anos vacinadas com as duas doses, cerca de 50% deste público já tomou a dose de reforço.

Último Vacinômetro de Uberaba foi divulgado na última sexta-feira (25/3) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

De acordo com o atual cronograma municipal da vacinação contra a COVID-19, divulgado neste domingo (27/3) nas redes sociais da Prefeitura de Uberaba, estão convocados nessa semana:

- 4ª dose: os imunossuprimidos com mais de 18 anos

- 3ª dose: imunossuprimidos com mais de 12 anos e pessoas acima de 18 anos

- 2ª e 1ª doses: crianças acima de 5 anos