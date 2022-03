MG: número de mortes por COVID-19 cai 51% em quinze dias

Índices de internações continuam estáveis em Minas (foto: HCMR/divulgaçao)







boletim epidemiológico emitido nesta sexta-feira (25/3) mostrou que novas 3.169 pessoas testaram positivo para a COVID-19 nas últimas 24h, e o total de casos desde o início da pandemia já chegou a 3.313.844 em Minas Gerais. Além disso, mais 30 pessoas morreram pelo coronavírus, o que totaliza 60.717 óbitos confirmados no estado.





Nesta última semana, entre os dias 18 e 25 de março, foram contabilizadas 32.387 infecções e 268 mortes em Minas, índices consideravelmente inferiores aos registrados quinze dias atrás. Entre 04/3 e 11/3, 56.035 pessoas testaram positivo e 538 morreram pela doença. A taxa de mortalidade caiu 51% em uma quinzena.





Os números de internações seguem estáveis, e a ocupação de leitos de UTI SUS é de 56,5%, sendo 4,3% a proporção de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 ocupados. A enfermaria segue com 85% de leitos ocupados, e 3,5% estão com pessoas já confirmadas para a doença ou que estão com suspeita.





Atualmente, um paciente está internado em leito de UTI COVID pediátrico, e 24 leitos exclusivos estão disponíveis, enquanto 190 estão em produção, segundo painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde. 63,2% do público infantil já recebeu a primeira dose de vacina em Minas, e outros 13,4% estão com a segunda aplicação.





Em todo o estado, 43,5 milhões de doses de vacina já foram aplicadas para todos os públicos e faixas etárias. Da população vacinável, acima de 5 anos, 87% tomou a primeira dose e 82% a segunda. Mais de 8 milhões de pessoas em Minas receberam a dose de reforço, algo que representa 50% do público-alvo, maior de 18 anos.