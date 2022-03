Acusados do Caso Becker serão julgados em maio deste ano

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

O julgamento dos acusados do Caso Backer, em que 10 pessoas foram contaminadas e mortas por consumir cervejas da Belorizontina , em 2020, ocorrerá em maio deste ano. A informação foi confirmada nesta quinta (17) pelo Fórum Lafayette, em Belo Horizonte.





Relembre o caso

As audiências estão marcadas para os dias 25 e 26 de maio e serão usadas para a oitiva de testemunhas e coleta de provas, antes que a decisão judicial seja tomada. Ao todo, 11 pessoas foram indiciadas por lesão, homicídio e contaminação de alimentos . No entanto, um deles, Paulo Luiz Lopes, responsável técnico da cervejaria, morreu em 2020 , e, por isso, somente 10 permanecem em julgamento .Cinco responsáveis técnicos foram indiciados por homicídio culposo, lesão corporal culposa e por agirem com culpa na contaminação, além de um funcionário investigado, por falso testemunho, e o chefe da manutenção, indiciado por omissão. Por fim, três gestores da Backer indiciados por atos na pós-produção, sendo eles: Ana Paula Silva Lebbos, Hayan Franco Khalil Lebbos e Munir Franco Khalil Lebbos.No início de 2020, começaram a circular nas redes sociais boatos sobre uma doença grave entre moradores do Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. Os usuários ligaram o problema aos produtos do hipermercado Super Nosso e da cervejaria Backer.De acordo com o laudo da Polícia Civil , a causa seria a intoxicação pelo composto orgânico dietilenoglicol, também conhecido como éter de glicol, utilizado no processo de refrigeração na indústra de cerveja. Na época, a belo-horizontina alegou um vazamento no tanque, que teria contaminado o produto.Na época,10 pessoas morreram e 16 foram hospitalizadas, sendo que os sobreviventes carregam sequelas de intoxicação, como problemas neurológicos e renais. Também se especula que o dietilenoglicol é responsável por matar 750 pessoas em 10 países * Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.