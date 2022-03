Homem morre espancado por causar prejudicar tráfico em Ibirité

Vítima foi encontrada com sinais de tortura e ferimentos espalhados pelo corpo (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem foi espancado até a morte, por prejudicar o tráfico, na tarde dessa quinta (17/03) em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar (PM), até o momento, apreendeu um adolescente de 17 anos, que disse não ter cometido o crime.





Segundo a PM, a vítima foi encontrada com vários ferimentos, fraturas e marcas de tortura pelo corpo. Como estava sem documentos, o homem, de aproximadamente 35 anos, ainda não foi identificado.O crime foi descoberto por conta de uma denúncia anônima informando que três indivíduos estavam colocando um homem, aparentemente morto, na linha férrea, no Bairro Marilândia, em Ibirité.

No entanto, ao chegar ao local e flagrar o crime, a PM informou que vizualizou quatro homens logo à frente. Ao avistarem as autoridades, os suspeitos correram para um matagal. A polícia , com o apoio do helicóptero da PM, criou um cerco contra os suspeitos, e conseguiu identificar o adolescente escondido em um clube da região, o Túnel Clube.



De acordo com a PM, ao ser abordado e questionado sobre o motivo da fuga pelos militares, o menor afirmou que não teria envolvimento no homicídio, mas que apenas ajudou os outros três indivíduos a carregarem o corpo da vítima, executada em um túnel, próximo à linha de ferro que liga Ibirité ao Bairro Itaipu, Região do Barreiro.



Além disso, o suspeito, que atua no tráfico, afirmou que conhecia a vítima, já que também estava associada à venda de drogas na região. O motivo da execução seria o prejuízo que o homem gerou ao tráfico, ao passar informações à polícia no dia anterior ao crime.



A Polícia Civil também esteve no local onde o corpo foi encontrado e o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim. A PM ainda está à procura dos outros suspeitos do crime.