Reflexo de aumento de combustíveis deixa postos vazios em Ouro Preto

Postos de combustíveis ficaram vazios no primeiro dia de aumento (foto: Divulgalçao/Leandro Borba)

Para quem vai à sede da cidade histórica, Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e entra pela Rua Padre Rolim, sentido Praça Tiradentes, percebe um cenário diferente. O aumento do preço dos combustíveis já pode ser visto no primeiro posto, que repassou os valores da gasolina para os consumidores no início do expediente desta sexta-feira (11/3). O reflexo do aumento foram postos vazios.

Segundo a direção Posto Colonial Ouro Preto, a corrida dos motoristas para abastecer os veículos com o preço antigo formou uma fila nessa quinta-feira (10/3) e as bombas ficaram vazias antes das 22h, horário que o posto fecha. Diferentemente do dia anterior, a direção do posto conta que, até o início da tarde, o movimento foi fraco.

Ainda segundo a direção, o litro da gasolina comum para quem pagar à vista foi para R$7,599 e R$7,699 no cartão de crédito; o Diesel S10 está sendo vendido a R$ 6,999 o litro.

Outro posto de gasolina procurado pelos motoristas que passam por Ouro Preto, sentido Mariana, fica às margens da BR-356, na Rodovia dos Inconfidentes. De acordo com a gerência do Posto Saramenha, o movimento foi grande até às 21h e o combustível mais procurado foi o diesel S10, que acabou antes do fim do expediente.