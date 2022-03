Samu de Contagem lança unidade inédita para atender risco de morte

No Suporte Intermediário de Vida (SIV) estará presente o enfermeiro, em atividade conjunta ao técnico de enfermagem e o condutor socorrista (foto: Fábio Silva/PMC) Os moradores de Contagem passaram a ter, a partir desta semana, uma segurança a mais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) lançou um atendimento inédito em Minas Gerais, composto por uma equipe que pode atender casos mais complexos do que a equipe básico do serviço: Unidade de Suporte Básico (USB).





O SIV, portanto, se junta aos outros dois atendimentos já existentes. Confira as diferenças:

USB : composto por dois técnicos de enfermagem e um condutor socorrista

: composto por dois técnicos de enfermagem e um condutor socorrista SIV : um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um condutor socorrista

: um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um condutor socorrista USA (Unidade de Suporte Avançado): um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista

A unidade com maior gama de atuação continua sendo a USA. No entanto, o SIV aparece como uma opção que suporta fazer atendimentos mais complexos do que a USB.

De acordo com o poder público, além de disponibilizar mais uma ambulância com modalidade diferenciada no atendimento, essa unidade vai fazer a diferença aos pacientes críticos ou crônicos agudizados durante a ausência de uma Unidade de Suporte Avançado, por exemplo.

O Samu de Contagem conta com 11 veículos, sendo nove ambulâncias de USB e duas de USA, conforme dados divulgados pela gestão municipal em 2020.

'Ganho enorme'

A diretora do Samu Regional de Contagem, Luciana Felisberto, destaca que o objetivo do projeto é atender as necessidades da população, aprimorar a assistência e reduzir a variabilidade nas ações. "Será uma ferramenta para garantir a segurança aos usuários e aos profissionais de enfermagem", afirma.

Segundo a prefeitura, além dos atendimentos de suporte básico de vida, a equipe do SIV poderá realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de morte, e executar práticas de abordagem ventilatória e circulatória, inclusive com a utilização de dispositivos extra glóticos (inserção de máscara laríngea), dispositivos periféricos ou intraósseos.

“Ter uma unidade intermediária como essa poderá contribuir nas ocorrências como parada cardiorrespiratória, Acidente Vascular Cerebral (AVC), assistência ao parto, controle da dor, acidente automobilístico com múltiplas vítimas, soterramentos, afogamentos, insuficiência respiratória, dentre outros. Será um ganho enorme para toda a população de Contagem”, pontua o secretário municipal de Saúde, Fabrício Simões.

As ambulâncias do SIV possuem equipamentos e materiais para atendimento a pacientes críticos (foto: Fábio Silva/PMC)

O período de teste termina no dia 31 de março, e, em seguida, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a equipe do Samu, farão avaliações dos atendimentos e resultados alcançados para decidir quais serão os próximos passos para viabilizar a unidade na cidade.

Contagem é o primeiro município mineiro a oferecer a modalidade, que foi normatizada e reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em janeiro deste ano. Este projeto já está funcionando nas cidades de São Paulo, Recife e alguns municípios da região Sul do país.