Rodízio de água: sabia quem fica sem abastecimento nesta quarta (9/3)

A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) anunciou nessa terça-feira (8/3) um rodízio de água para quatro regiões de Belo Horizonte e Região Metropolitana.









A Copasa informou que o rodízio de água teve início ontem, às 22 horas, e o retorno do fornecimento ocorrerá hoje, no mesmo horário. Nos demais dias, está previsto que ocorra da mesma forma, ou seja, as áreas afetadas ficarão desabastecidas por 24 horas.





Segundo a Companhia, hospitais e escolas terão atendimento especial no período de racionamento.

Confira bairros afetados nesta quarta-feira:

Belo Horizonte

Venda Nova;

Landi (VSP Santa Vitória).

Contagem

Centro;

Santa Helena;

Estância Hibisco.

Betim

Imbiruçu;

São Luiz (Petrópolis/Simonésia);

Petrolândia.

Santa Luzia

São Benedito;

Santa Clara;

São Cosme.

Ribeirão das Neves

Justinópolis *Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen