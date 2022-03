Kalil diz que se obra salvar uma vida no Anel Rodoviário, valerá a pena

"Para conseguir fazer esta obra aqui, tive que ir direto ao ministro", afirmou Alexandre Kalil (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS)







O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), vistoriou ontem as obras para a construção da área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Promessa para evitar acidentes graves na via, o equipamento está sendo instalado próximo ao acesso ao Bairro Buritis, Região Oeste da capital, no sentido Vitória. O cronograma vai acabar no fim do primeiro semestre deste ano. “É uma obra paliativa. É o que dá para fazer. Se um ônibus, um caminhão, entrar aqui e salvar uma vida, já valeu a obra toda. O importante é acelerar a obra para dar um pouco mais de segurança o mais rápido possível para essa população que transita por esse Anel tão perigoso”, disse o prefeito.





Questionado sobre uma solução definitiva para o Anel Rodoviário, Kalil acredita que o ideal é que a responsabilidade sobre a via fique com a prefeitura. “Isso aqui era simples, era só passar para o município. Para eu conseguir fazer esta obra aqui, tive que ir direto no ministro, na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Isto aqui tem que ser um setor urbano para a gente fazer como nas obras maiores. Projeto, investimento, captação de recursos. Mas, parece que está abandonado. Vai caber aí às próximas gestões, porque temos a minha ainda de três anos, depois teremos outras gestões. Tem que ficar de olho aqui e resolver este problema”, disse.





As intervenções começaram em outubro de 2021, com a supressão da vegetação às margens da rodovia. Hoje, tratores já trabalham na abertura da pista. O local da área de escape fica na conhecida descida do Bairro Betânia, local de diversos acidentes graves. Muitos envolvem caminhões ou carretas desgovernadas que acabam arrastando veículos menores.





Acidentes desse tipo podem ser evitados com a área de escape. “É uma ‘piscina’ de concreto de aproximadamente 100 metros de comprimento. Depois de concretada, feita a terraplanagem, todo o trabalho, ela tem uma primeira etapa de asfalto, depois um piso de concreto, e aí sim você tem um material chamado cinasita”, detalhou o superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Henrique Castilho. A cinasita, ou argila expandida, é um agregado em forma de pequenas bolas. Elas são espalhadas na estrutura para amortecimento.





“Normalmente, quando o veículo está descendo e há uma pane, a tendência dele é sempre ir para o lado esquerdo, onde estão os carros mais leves. Ele vendo a sinalização, sabendo que vai ter uma área de escape, ele vai cair nessa caixa e afunda. Ele pode até tombar, mas ele vai afundar e parar. Com isso, vamos evitar muitos acidentes nesse local”, disse o superintendente na época.





HOMENAGEM ÀS MULHERES

Durante a visita ao Anel, Kalil foi questionado sobre o desentendimento com a presidente da Câmara Municipal, Nely Aquino (Podemos), envolvendo o projeto de redução dos preços das passagens. Em resposta, ele fez uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado ontem. “Vamos aproveitar o seguinte: hoje é o Dia da Mulher, né? Eu não posso deixar de homenagear a minha mulher, minhas três noras e minhas quatro netas. Eu queria dizer que vamos olhar para o ponto de ônibus para ver quem que toma ônibus nesta cidade, são as mulheres. Vamos olhar para o posto de saúde, quem leva pai, mãe, filho, irmão são as mulheres. Não vamos falar de feminicídio, de mulher que é agredida, porque isso é tão falado já. Mas, quem segura esta cidade são as mulheres”, disse o prefeito ao iniciar a resposta à pergunta durante a coletiva de imprensa.





Kalil afirmou também: “Quero aqui deixar o meu beijo para as mulheres de Belo Horizonte, meu abraço fraterno. Saber que reconheço que são elas que seguram esta cidade. São elas que lutam para pegar o remédio, para ir ao posto, pegar a lotação, pegar tudo. E, de mais a mais, é o seguinte: sobre o assunto, tudo que eu tinha que falar eu falei. Vou repetir só uma frase que eu falei em uma entrevista: para ser meu inimigo, tem que ter o meu tamanho”, declarou.





No último dia 3, a Câmara devolveu à prefeitura o projeto de lei sobre a redução de R$ 0,20 nas tarifas de ônibus na cidade. A ideia do Executivo municipal era baixar de R$ 4,50 para R$ 4,30 o valor pago pelos passageiros dos ônibus comuns. Para bancar a redução, a prefeitura ficaria responsável por arcar com as gratuidades concedidas a, no mínimo, 10% dos usuários do sistema. O modelo foi pensado pela prefeitura para impedir que as concessionárias conseguissem aumentar a tarifa para R$ 5,75, como deseja o sindicato patronal.





O projeto enviado aos vereadores previa a utilização de R$ 156 milhões neste ano, a fim de subsidiar a nova tarifa. Em que pese as alegações de Kalil, Nely Aquino apontou "falta de clareza" das diretrizes que norteiam a proposta. Segundo ela, o projeto não especificava os contratos do transporte público que serão modificados por causa do repasse público.





Kalil, então, convocou entrevista coletiva no mesmo dia e fez críticas à presidente do Legislativo municipal. "Belo Horizonte é a única capital do Brasil que conseguiu, por ser uma prefeitura enxuta e robusta, baixar o preço da tarifa de ônibus para 2022. E, por questões políticas, por esse delírio de ser candidata a vice-governadora, [Nely] prejudica o que é de mais sagrado: a população que precisa", disse. O prefeito disse que o projeto seria reenviado à Câmara. No dia seguinte, Nely Aquino acionou o prefeito na Justiça. Ela pede que Kalil explique as declarações e faça retratação formal., por ter cometido ataques pessoais, o que pode configurar crimes contra a honra. Ele chegou a falar sobre uma aliança entre a vereadora e empresários, o que a parlamentar do Podemos rechaçou em entrevista na Câmara.





Positivo para Covid

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), testou positivo para a COVID-19, ontem, após teste de rotina. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação da prefeitura, que disse também que Kalil está assintomático, cancelou sua agenda e ficará em isolamento em casa.