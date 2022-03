Obras no viaduto CeasaMinas causam alterações no trânsito em Contagem

Duplicação do viaduto CeasaMinas entra na reta final. (foto: Ricardo Lima/PMC) Com intuito de melhorar o trânsito da região, o viaduto CeasaMinas, em Contagem, na Grande BH, está sendo duplicado. E em virtude da execução das obras, a partir desta segunda (7/3) até sexta-feira (11/3), uma das pistas, sentido Belo Horizonte, será fechada para fresamento e pavimentação da via.

Segundo a prefeitura, o recomendado é que motoristas evitem passar pela Avenida Helena de Vasconcelos ao longo desta semana, entre 9h e 15h, a fim de evitar a sobrecarga do trânsito no local. Uma alternativa é optar pela BR-040.

A previsão para que esta fase do projeto seja concluída é até o fim da semana, quando as interdições temporárias no trânsito terminam. Na próxima etapa das obras, a expectativa é que a pista do corredor seja liberada. Outras intervenções ainda ocorrerão, todavia, de acordo com o poder público, o impacto no trânsito será mínimo.

“Nesta semana, estamos fazendo a liberação da Avenida Helena de Vasconcelos, com fresamento hoje (segunda-feira) e meta de iniciar amanhã (terça-feira) o asfaltamento. Precisamos fechar uma faixa desta via, sentido Pampulha, para executar a pavimentação, o que vai interferir no fluxo do trânsito entre 9h e 15h, até esta sexta-feira. A ideia é aliviar o tráfego nos horários de pico”, explicou.

As obras de duplicação do viaduto seguirão para novas etapas, como reforça Felipe, projetando a conclusão até o fim do mês de março.

“Ainda existem mais etapas para serem realizadas após a conclusão da pavimentação, então, a avenida Helena de Vasconcelos deve ser liberada daqui a 15 dias. E, pretendemos entregar o viaduto até o fim de abril. Temos 80% da obra concluída”, disse.

As intervenções fazem parte da etapa final das obras de duplicação do viaduto CeasaMinas, que além de melhorar o acesso ao Centro de Abastecimento do Estado e a fluidez do trânsito, outro objetivo da intervenção é integrar as regiões Nacional e Ressaca ao restante da cidade.