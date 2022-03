Operador de máquina morre prensado por trator no interior de Minas

Homem teria ficado, segundo os bombeiros, preso junto ao motor do trator, como se tivesse sido sugado (foto: CBMMG)

Um operador de máquina agrícola, de 49 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (4/3), numa fazenda localizada no Vilarejo Salgado, em Belo Vale, na Região Central de Minas Gerais, ao ser prensado por uma ensiladeira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Congonhas, que atendeu ao chamado, o homem estava trabalhando com o equipamento quando o motor travou. O operador, então, desceu da cabine e foi tentar o destravamento com o motor em funcionamento.

Foi quando o motor foi destravado e o homem ficou preso, sendo prensado pela máquina, junto ao matagal, morrendo na hora.

Uma equipe do Samu foi levada até o local, pelo helicóptero Arcanjo 4, dos Bombeiros, confirmando a morte. O corpo foi encaminhado para o IML. Uma equipe da perícia compareceu e teve de esperar pela retirada do corpo, preso junto à máquina, para poder fazer seu trabalho.