Bombeiros localizam mulher com quadro de depressão que estava desaparecida

Mulher foi levada para UPA, em Braúnas, depois de resgate dos bombeiros. A filha a acompanha (foto: CBMMG)

Foi encontrada na manhã desta quarta-feira (2/3), numa mata, nas proximidades de Braúnas, no Vale do Rio Doce, mulher que tem quadro de depressão e estava desaparecida desde a manhã de domingo.

Segundo a família, a mulher tinha sido vista, pela última vez, tomando café em casa, mas depois disso, ninguém mais a viu. Não apareceu na hora do almoço, quando então foi dado o alerta.

Moradores do povoado de Santa Rita, que fica na zona rural de Braúnas, contaram ter visto a mulher no final da tarde de domingo, quando então os bombeiros intensificaram as buscas na mata, próxima à casa da família.

Nas buscas, os bombeiros contaram com a ajuda de cães farejadores, que localizaram a mulher em local de difícil acesso.



Segundo os bombeiros, ela se mostrava confusa e desorientada, tendo sido levada para uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade. Toda a operação foi acompanhada pela filha da mulher.