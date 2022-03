Kalil aponta ''sabotagem'' de lojistas e dos ônibus

Em visita à Horta Coqueiro Verde, Kalil avaliou que objetivo de destimular a folia foi cumprido: ''O que não queríamos era 4 milhões de pessoas na rua'' (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





O prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou ontem que a administração municipal de Belo Horizonte foi sabotada. Depois de a prefeitura ter decretado que a capital mineira não teria feriado de carnaval e acordado com representantes do comércio que a cidade iria funcionar normalmente, houve redução do quadro de horário do transporte coletivo e as lojas permaneceram fechadas. O chefe do Executivo municipal garantiu que as empresas de ônibus serão multadas e criticou a Câmara dos Diretores Lojistas (CDL) por sua atuação diante do imbróglio. Entretanto, mesmo com a presença de blocos de rua espontâneos pela cidade, o objetivo de impedir a aglomeração de milhões de pessoas foi alcançado, avaliou o prefeito.





Com a suspensão do recesso e sem ponto facultativo para servidores da administração municipal, o transporte público deveria funcionar normalmente, mas usuários reclamaram que a escala foi reduzida. Kalil garantiu que as empresas de ônibus serão multadas, mas admitiu que a medida não tem tanta efetividade. “É multa pesada. E adianta? Eles não pagam, vamos ser sinceros. Vão ser multados como manda a lei, mas do que adianta se a população está sendo sacrificada por sabotagem? Não adianta. A multa vai aliviar esse povo sofrido que está aí pegando ônibus? Não. O transporte público está em crise e estão tentando sabotar. Já é difícil administrar e agora existe esse esquema de sabotar a prefeitura, mas não vão conseguir”, afirma o prefeito.





Em janeiro, Kalil fez um apelo aos comerciantes para que abrissem suas lojas normalmente durante o carnaval. Apesar do planejamento, segundo ele, outras decisões foram tomadas por suas costas, como o anúncio feito pela CDL de que os trabalhadores do comércio não poderiam ser convicados para trabalhar no feriado por força de convenção coletiva assinada entre a categoria e as empresas.





“Essa confusão foi feita na hora que os comerciantes foram a meu chamado à prefeitura, eu não impus nada, pedi um acordo. A CDL, que já devia ter fechado porque o presidente nem loja tem, é político, foi lá e tumultuou tudo dizendo que não ia ter nada, queria atrapalhar. Estava acertado que ia abrir tudo, já tinha data para repôr os dias (dos comerciários) , mas a sabotagem é explícita”, afirmou. Ele continuou em tom crítico ao presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva: "Tenta avacalhar a prefeitura, vive enfiado em gabinete de oposição na Câmara Municipal em vez de cuidar do comércio, como cuida a Fecomércio, Sindilojas e gente que realmente tem lojistas importantes e grandes e quer ajudar", disparou.





BLOCOS





A abertura era considerada pela prefeitura como uma forma de evitar viagens e aglomerações com potencial de elevar a propagação da COVID-19. Entretanto, apesar da formação de blocos espontâneos em pontos diversos entre sábado e ontem, Kalil avaliou que a PBH alcançou o objetivo de evitar maiores aglomerações no período ao decidir não financiar nem oferecer estrutura para o carnaval de rua este ano, ainda que não o tenha proibido. “Não temos autoridade para proibir que ninguém saia na rua. O que não queríamos era 4 milhões de pessoas na rua se aglomerando e isso foi evitado”, pontuou o prefeito. “Nós fizemos o que tínhamos que fazer dentro de uma coerência técnica e sanitária”, enfantizou. “Já pensou se eu fosse prender quem sai de abadá e batendo tambor na rua?", completou o prefeito.





GENTILEZA

Na manhã de ontem, Kalil esteve na Horta Coqueiro Verde, no Bairro Conjunto Paulo VI, Região Nordeste de Belo Horizonte, ao lado da primeira-dama, Ana Laender. Foram feitas entregas de novos equipamentos de proteção e manejo para o trabalho de agricultores urbanos. Essa é a última de cinco entregas previstas pelo projeto Agroflorestas e Hortas Urbanas, realizado pelo Movimento Gentileza, em parceria com a PBH. “Este projeto é uma lição de modernidade", enfatizou Kalil.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie