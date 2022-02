Carnaval também é tempo de se vacinar

Profissional de saúde prepara dose de vacina: sem ponto facultativo, Belo Horizonte mantém campanha de imunização no período de carnaval (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 6/1/22)





Com 95,4% da população de 12 anos ou mais com esquema vacinal completo contra a COVID-19, 46,4% desse grupo com reforço ou dose adicional, e 61,7% das crianças de 5 a 11 anos com a primeira injeção, Belo Horizonte mantém a campanha de imunização contra a doença no período de carnaval e ao longo da semana para garantir maior segurança contra repiques da pandemia. Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Francisco Lemos, outras cidades mineiras também deverão manter a vacinação durante o período, o que pode ser verificado pelo cidadão nos sites das administrações municipais.





Em Belo Horizonte, como não foi decretado ponto facultativo para os servidores municipais, o esquema começa já a partir de amanhã (28/2), com repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda, reforça e adicional – ou quarta dose, oferecida por ora exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais.





Na terça-feira, além da repescagem, a PBH oferece também o reforço para pessoas de 26 e 29 anos, cuja data da segunda dose tenha completado quatro meses. O esquema é similar no resto da semana, acrescentando à repescagem a oferta de reforço para pessoas de 25 anos, na quarta, de 22 e de 24 na quinta, e de 20 e 21 na sexta-feira. No sábado (5/3), será a vez da segunda dose para crianças de 7 e 8 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre as aplicações é de 28 dias.





A vacinação em Minas Gerais e nos 39 municípios da Regional de Saúde de Belo Horizonte apresenta mais de 83% de cobertura vacinal de primeira e segunda doses da população com 12 anos ou mais, segundo dados de sexta-feira do Vacinômetro da SES. De acordo com os dados disponíveis, em Minas Gerais, foram aplicados mais de 40 milhões de doses na população acima de 12 anos (40.099.549) e 914.846 doses pediátricas para crianças entre 5 e 11 anos.





O coordenador de Vigilância em Saúde ressalta ser fundamental que todos tomem a segunda dose quando for o momento correto, bem como se atentem aos chamamentos feitos pelas secretarias municipais de Saúde para tomar a dose de reforço. “Está comprovado que com a segunda dose e a dose de reforço há uma diminuição dos casos graves, bem como a circulação de novas variantes do vírus”, recomenda.