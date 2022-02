Ruas do Santa Tereza, em BH, ficam lotadas no sábado de carnaval

Centenas de pessoas se aglomeraram no bairro Santa Tereza (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

As ruas do Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, foram tomadas por centenas de foliões. O bloquinho, que não tem nome e não tem organização, acabou lotando a esquina da rua Alvinopolis com a rua Dores do Indaiá.

Em meio à folia, a maioria das pessoas não utilizava máscara de proteção contra a COVID. A Polícia Militar (PM) fazia o policiamento à distância. A aglomeração no bairro começou durante o dia, próximo a praça Duque de Caxias.

Pedro Dumont, de 28 anos, teceu inúmeros elogios para folia. De acordo com ele, o carnaval merecia ter sido apoiado pela Prefeitura de BH por fazer parte de uma expressão popular.

“Eu acho que o carnaval é uma festa independente da classe social das pessoas. O que acontece hoje, com a pandemia, é segregar esse movimento. Graças a Deus a maioria das pessoas estão vacinadas. O que você é vê é muitos movimentos como futebol, festas fechadas e bares abertos… e a festa de rua é deixada de lado”, conta.

Pedro Dumont acha que o carnaval merecia ter sido apoiado pela prefeitura (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

De acordo com Pedro, o carnaval de Belo Horizonte acabou se tornando uma festa para quem tem poder aquisitivo. “Isso aqui para mim é mostrar quem pode e quem não pode as coisas. O carnaval em BH se tornou uma festa elitista. E a gente sabe que não é isso. A maioria da população não tem condição de pagar 150 reais em uma festa privada”, conta.

Questionado sobre a segurança do local, que por não ter apoio da Prefeitura, não contava com banheiros químicos e vigilância por parte da Polícia Militar (PM), Pedro disse que se sente seguro. “As pessoas vieram aqui para curtir e ninguém quer arrumar confusão”, disse.

Segundo um ambulante, que preferiu não ser identificado, as vendas não param de melhorar. Para ele, o carnaval de rua é essencial, já que assim, ele consegue ter a oportunidade de trabalhar.

“Eu acho um absurdo eles terem acabado com isso aqui. Isso dá oportunidade para a gente. Eu vendendo essa cerveja, consigo ganhar meu dinheiro de forma justa”, conta.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou, em nota, que "para a fiscalização no período de carnaval, instituiu 96 equipes de fiscalização Integrada, que contam com fiscais de posturas, guardas civis e agentes de fiscalização sanitária".

Ainda de acordo com o comunidado, essas equipe atuam em apoio às demandas do Centro Integrado de Operações, no atendimento de denúncias e na verificação de áreas de comércio e o uso de espaços públicos.

A reportagem entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da PM, que solicitou que um e-mail fosse enviado relatando o evento.