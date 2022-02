Contagem também vai restringir acesso à Várzea das Flores no carnaval

O acesso à orla da represa Várzea das Flores, no lado de Contagem, estará limitado entre amanhã (26/2) e quarta-feira (2/3). A prefeitura da cidade da Região Metropolitana de BH informou que a fiscalização e o patrulhamento no local serão reforçados durante esse período para evitar aglomerações. Apenas residentes e sitiantes poderão circular pela área.

A decisão de fiscalizar o acesso ao local saiu uma semana depois do decreto da Prefeitura de Betim , responsável pelo outro lado da represa, que proíbe a realização de eventos no local. O trabalho será feito em conjunto com a cidade vizinha, e contará com a participação da Guarda Civil, Defesa Civil e órgãos fiscalizadores dos dois municípios, além da Polícia Militar, Copasa, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, e do Instituto Estadual de Florestas (IEF).