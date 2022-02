TJMG determina fim da paralisação dos policiais em Minas Gerais

Assembleia na Região Centro-Sul de Belo Horizonte definiu início de paralisação dos policiais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou ação civil pública proposta pelo Estado em desfavor do Sindicato dos Policiais Penais e determinou, nesta quinta-feira (24/2), o fim da paralisação dos servidores que atuam diretamente na segurança pública em Minas

A decisão é válida para os policiais militares, penais e civis. Em caso de descumprimento, haverá multa diária de R$ 100 mil, limitada a R$ 10 milhões. Ainda de acordo com a relatora, desembargadora Albergaria Costa, está agendada para as 14h30 do dia 3 de março a realização de uma audiência de conciliação.

Na decisão, a magistrada cita "a inadmissibilidade do exercício do direito de greve de todos os servidores que atuam diretamente na área de segurança pública. E completa que a paralisação das atividades conclamada pelo Sindicato, ainda que parcial, encontra óbice instransponível no artigo 144 da Constituição Federal, que erigiu a segurança pública como dever do Estado e direito de todos, além de violar a própria dignidade dos presos, que serão privados de importantes garantias no âmbito da execução penal", ressaltou.