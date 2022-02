Depois de dois anos, BH deve fazer censo da população de rua

BH tem quase nove mil pessoas em situação de rua, segundo pesquisa da UFMG (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Depois de mais de dois anos, a Prefeitura de Belo Horizonte se prepara para realizar um censo municipal da população em situação de rua. A secretária de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra Colares, afirmou nesta quarta-feira (23/02) que o Executivo está no processo para a realização deste levantamento.













Segundo a secretária, o novo censo vai buscar identificar essas pessoas e, principalmente, preparar ações para ajudar essa população e evitar que os cidadãos cheguem a esta circunstância. A crise econômica e sanitária causada pela pandemia de COVID-19, por exemplo, é um fator que pode explicar esse aumento.





"Vai buscar identificar situações tanto do perfil dessa população quanto da sua história, os motivos que levam essas pessoas a ir para as ruas. A gente já tem alguns indicativos, como a perda de moradia, perda de habitação e rompimento dos vínculos, que são os três principais motivos para que as pessoas estejam nas ruas. Mas é importante o diagnóstico não só para que sejam desenvolvidas políticas que incentivem e contribuam e deem suporte para que as pessoas saiam das ruas, mas também no processo de evitar que elas acabem nessa situação devido à pobreza, que é o que a gente tem visto acontecer no Brasil", completou Maíra, após questionamento do vereador Braulio Lara (Novo).





Na prestação de contas da Prefeitura de BH à Câmara, durante reunião da comissão de Orçamento e Finanças Públicas, a educação também foi pauta, assim como o meio ambiente. Secretários, subsecretários e outros vereadores participaram, de forma remota, da prestação de contas da capital mineira no último ano.