Minas tem quase o triplo de mortes em fevereiro

Em BH a campanha de vacinação contra o coronavírus é retomada com a convocação para repescagem das doses do imunizante para os que ainda não completaram as doses (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 28/1/22)





A uma semana para o fim do mês, Minas Gerais já registra quase o triplo de mortes de COVID-19 em comparação ao mês de janeiro. Durante todo o mês de fevereiro, observamos uma escalada da doença em todo o estado, registrando números de óbitos elevados, que não víamos há mais de seis meses. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), nas 853 cidades mineiras, o governo registrou 489.596 diagnósticos no total, em janeiro. Quanto às mortes, foram confirmadas 655 perdas por COVID-19.





Os primeiros 21 dias de fevereiro apresentaram uma queda nos casos de infecção de coronavírus. Até ontem, foram 397.603 pessoas contaminadas. Entretanto, em relação às mortes, o número quase triplicou, até o momento o estado tem 1.802 vidas perdidas em decorrência da doença. Apenas em janeiro, o mês registrou mais de 65% dos casos de infecção quando comparado a todos os registros de pessoas contaminadas em 2021. Contudo, o mês de fevereiro ainda conseguiu superar o número de óbitos.





Houve duas vezes o número mais alto de mortes desde o dia 11 agosto de 2021, quando foram registrados 140 óbitos. Nos dias 11 e 17 de fevereiro, foram registrados, respectivamente, 143 e 144 mortes em decorrência do coronavírus. Até o momento, o estado possui 59.116 óbitos confirmados desde o início da pandemia.





Os dados informados pelo boletim epidemiológico da SES-MG, ontem, apontam que Minas registrou mais 9 mortes e 2.257 novos casos de infecção pela COVID-19, em um período de 24 horas. Em comparação com as outras segundas-feiras do mês, nas quais os dados normalmente são menores porque várias cidades não enviam relatórios no fim de semana, o número de mortes teve uma queda significativa. Na segunda-feira da semana passada, foram registradas 46 mortes em 24h e 1.797 pessoas infectadas. Já na primeira segunda-feira do mês, o estado registrou 25 óbitos e 4.073 infectados.





O estado contabiliza 3.108.970 ocorrências de contaminações pelo vírus desde o início da pandemia, em 2020. Há uma semana, o número total de casos confirmados era de 3.014.713. Entre os casos em acompanhamento, de pessoas que ainda estão em tratamento, ou estão à espera de atualização por parte das secretarias municipais de saúde, são 171.362 casos. Em comparação na segunda-feira da semana passada, o número também apresentou uma queda. Na semana passada o estado tinha 223.391 pessoas em acompanhamento. O número total de recuperados do vírus é de 2.878.489.





Controle





Belo Horizonte continua avançando no controle da pandemia do coronavírus e registrou ontem nova queda de ocupação de leitos de UTI e enfermaria e da taxa de transmissão por infectado. Nas últimas 24 horas, a cidade contabilizou 21 mortes e 1.746 casos. A taxa de leitos de UTI em uso é de 60,9, com o nível de alerta ficando na cor amarela – faixa intermediária. Já as enfermarias têm ocupação de 45,9%, no nível de alerta verde, considerado o ideal pela PBH.





O fator RT também se mantém no verde, atualmente com 0,79. Isso quer dizer que 79 pessoas são capazes de transmitir o vírus a outras 100. BH chegou aos 7.351 óbitos no total, desde o início da pandemia. Por sua vez, o número de casos confirmados é de 334.217. Foram mais de 323 mil pacientes recuperados dos sintomas. A cidade já aplicou 2,2 milhões de primeiras doses de vacina. Além disso, 2 milhões de belo-horizontinos já tomaram a segunda dose. E 977 mil já tomaram a dose de reforço.





Repescagem





A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convoca para hoje, para repescagem, os grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose da vacina contra o coronavírus. O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras em dias úteis é das 8h às 17h. Já o horário dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam das 13h às 19h30.





Para que as pessoas possam receber a dose de reforço, é necessário apresentar o documento de identidade, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses. Os chamamentos continuarão a ser feitos, mas se uma pessoa, independentemente da idade, já completou esse prazo, pode procurar um dos pontos de vacinação para tomar o reforço.





Já as crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina. Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis. A quarta dose está sendo aplicada exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais.





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen