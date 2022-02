Enxurrada arrasta mulher em Juiz de Fora; veja vídeo

Populares evitaram que enxurrada levasse mulher em Juiz de Fora (foto: Reprodução/Twitter)

Enxurrada arrasta mulher em Juiz de Fora; veja vídeohttps://t.co/EGxqhoDvfo pic.twitter.com/ZAqzraOsVO — Portal UAI (@portaluai) February 20, 2022





Uma enxurrada formada durante o temporal que atingiu Juiz de Fora, na Zona da Mata, arrastou uma mulher na tarde deste sábado (19/2). Polulares conseguiram salvá-la da enchente, que deixou o Bairro Bom Jardim debaixo d'água.





Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento dramático. As imagens mostram dois homens correndo na rua para ajudar a vítima, que estava sendo levada pela correnteza. Com dificuldade, eles conseguem apanhá-la. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher. Até a noite deste sábado, não havia registro da ocorrência no Corpo de Bombeiros.





O temporal deste sábado causou vários transtornos em Juiz de Fora. Uma trincheira, conhecida como Mergulhão, chegou a ser fechada por causa das inundações. Houve ainda o rompimento da uma rede de água na Rua Sampaio, no centro da cidade. A companhia de saneamento informou que os reparos serão feitos amanhã, às 7h.

Dois homens salvaram a vítima. Prefeitura registrou alagamentos em várias áreas da cidade e precisou interditar trincheira por conta das fortes chuvas