Domingo promete ser de chuva e ventania em BH; veja a previsão completa

Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte (foto: Leandro Couri/EM/D.A press)





Temporal com raios e ventos fortes começa já ná madrugada deste domingo (20/2) e deve durar até as 8h da manhã (foto: Defesa Civil/Divulgação)





Tempo em Minas





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o domingo é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, Central Mineira e Metropolitana. Nas demais áreas, o céu deve ficar de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

O meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo, indica que “a convergência de umidade vinda da região amazônica está provocando as chuvas fortes de Minas’’. Apenas a partir de segunda-feira as chances de precipitações vão diminuir.

A chuva não deve dar trégua neste domingo (20/2) em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, o dia promete temporais de até 50mm começando pela madrugada, com raios e ventos fortes, que podem atingir 60 km/h, especialmente pela manhã, até 8h.