MG: 103 cidades estão sob alerta de tempestades; confira lista

A semana começou com tempo instável em boa parte do estado de Minas Gerais, por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas típicas dessa época do verão.



Entretanto, após um longo período acentuado de precipitações no estado, o volume de chuva não deve ser tão expressivo, pelo menos neste início da semana.



"Ao longo da semana, a tendência é de tempo instável com ocorrência de pancadas de chuva, preferencialmente, no período da tarde e noite sobre o todo o estado", informou o Inmet.

Cento e três cidades mineiras estão em alerta para tempestades. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta segunda-feira (14/2), uma notificação para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).Ainda segundo o instituto, as cidades estão sob risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até às 10h desta terça-feira (15/2).