Jovem rouba carro de um motorista de aplicativo e esconde na própria casa

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Após roubar o carro de um motorista de aplicativo, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante no bairro Goiania, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu na noite de ontem, em Sabará, na Região Metropolina de BH.A vítima, um motorista de aplicativo de 47 anos, recebeu um pedido de corrida pela Uber e se deslocou até o local, no bairro Goiânia. Detalhe que a corrida foi solicitada em nome de um terceiro, e não do autor.Próximo ao local de destino, portando uma faca e uma corda, o autor anunciou o assalto. Após a vítima descer do veículo, no Bairro Ipê Amarelo, em Sabará, o assaltante assumiu a direção e seguiu na rota oposta.Imediatamente o motorista de aplicativo acionou a Polícia Militar, que começou as buscas pelo veículo com a ajuda de uma empresa de rastreamento.O veículo foi localizado na garagem da casa em que o autor morava, no Bairro Goiania. O assaltante foi preso em flagrante minutos depois na casa de sua avó.A Polícia Militar não encontrou com o autor a CNH da vítima, que foi subtraída junto com um celular e uma carteira durante o assalto.O carro foi levado para o pátio do Detran, e, em seguida, devolvido ao proprietário. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, em Sabará.