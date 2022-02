Fhemig tem 24 vagas para médicos especialistas e generalistas em BH

Fhemig abre inscrições para três chamamentos públicos emergenciais (foto: Divulgação)

A Fhemig oferece 24 vagas para médicos especialistas e generalistas em unidades de Belo Horizonte. Dessas, há cinco vagas para médicos generalistas, sendo duas para pediatria e três para atuação em leitos clínicos de enfermaria nos hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins. A carga horária é de 24 horas semanais e o salário é de R$ 3.960,16. Os interessados devem se inscrever até o domingo (13/2). Mais informações neste link.

Há três vagas de médicos anestesiologistas e duas para médicos clínicos ou cirúrgicos no Complexo de Especialidades, com os hospitais Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcanti. A carga horária é de 24 horas semanais e o salário de R$ 5.801,50. Os interessados devem se cadastrar até a próxima segunda-feira (14). O edital e outras informações estão disponíveis neste link

No Hospital Eduardo de Menezes são 14 vagas a serem preenchidas. Nove delas são para médicos especialistas, sendo cinco com carga horária de 12 horas semanais e vencimentos de R$ 2.995,77, e quatro vagas de 24 horas semanais e salário de R$ 5.801,50. Para médicos generalistas há cinco vagas, das quais quatro são de 12 horas semanais e vencimento de R$ 2.075,09 e uma com carga horária de 24 horas semanais e vencimento de R$ 3.960,16. O edital está disponível neste link.

Ainda de acordo com a Fhemig, os valores salariais informados podem ser acrescidos de vantagens inerentes à função exercida e local de atuação.

Todos os processos seletivos e chamamentos emergenciais da Fundação estão neste link, mas o sistema não é compatível com celular.

Com informações do Governo de Minas