Cratera engole carro de aplicativo em Ibirité (MG)

Cratera se abriu em rua do Bairro Redenção, em Ibirité, na Grande BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press) Um carro foi engolido por uma cratera de 8 metros de profundidade aberta no asfalto no Bairro Redenção, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (9/2). O condutor teve ferimentos leves.





Segundo moradores da região, a pista cedeu há mais de um mês, em 8 de janeiro, durante o forte temporal que atingiu a Grande BH. Eles cobram providências da prefeitura.





"A prefeitura, até agora, não veio arrumar. Só vieram olhar (o buraco)", queixa-se a moradora Renata Ribeiro.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Ibirité ainda não se pronunciou sobre o episódio.













O rapaz foi encaminhado à Upa Municipal de Ibirité com dores no joelho. Ele disse aos militares que a via estava escura e sem sinalização, o que impediu que fizesse um desvio ou recuasse.