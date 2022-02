Chuva: Betim deverá ter 13 dias de seguidos de precipitações

Próximos dias serão chuvosos na Grande BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Os próximos dias prometem ser de muitas pancadas de chuva para Betim, na Região Metropolitana. O tempo fechado é resultado de uma frente fria que chegou pelo litoral da Região Sudeste do Brasil. O instituto Climatempo alerta para o alto risco de enchentes na cidade da Grande BH, além de deslizamentos de terra e transbordamento de rios e córregos.



Segundo previsão da Climatempo, Betim terá os próximos 13 dias de chuva, podendo alcançar um volume de chuva de até 100 mm; com expectativa de sol forte com poucas nuvens apenas para o dia 23 deste mês (quarta-feira). Já a previsão do tempo para esta quinta-feira (10/2) é de chuva durante o dia todo, com volume de até 60 mm e temperaturas entre 18° e 23°.







A Defesa Civil de Betim já alertou a população para os riscos de deslizamentos de terra na cidade. Outro consequência das chuvas ininterruptas na região é o aumento no nível da represa Várzea das Flores, que segundo a medição mais recente da Copasa, realizada no último domingo (6/2), está 6 centímetros acima do vertedouro. Toda essa quantidade excedente é lançada no Rio Betim.