Exemplo que vem do Marrocos

O garoto Rayan Awran não resistiu aos ferimentos após cair e ficar preso em um poço estreito por quatro dias (foto: FADEL SENNA/AFP)





Acidentes em obras inacabadas, terrenos baldios e demolições abandonadas são mais comuns do que se imagina. Somente no ano passado, o Corpo de Bombeiros de Minas registrou 56 ações de resgate de pessoas e animais em fossas, poços e cisternas. A maior parte dos salvamentos é da 7ª Cia do Cobom, com sede em Montes Claros, no Norte de Minas. Foram 12 os resgatados. É comum a abertura de valas e poços estreitos durante a execução de obras. Por isso é importante que o acesso a esses locais seja restrito, pelos riscos para crianças e animais, como queda, cortes, intoxicação entre outros.





Recentemente, o resgate de Rayan Awram ganhou repercussão e mobilizou equipes de salvamento no Marrocos, na África. O menino de 5 anos caiu em um poço estreito, com mais de 30 metros de profundidade, próximo ao local em que morava. As equipes de resgate utilizaram maquinário pesado para cavar um buraco ao lado do poço e fizeram um túnel horizontal para acessar a criança.





A operação durou quatro dias, com monitoramento do estado de saúde de Rayan, fornecimento de oxigênio e alimentação, mas a criança não suportou e morreu. Apesar de a tragédia ter se passado em outro país, já houve casos semelhantes em Minas, como o do garoto que ficou preso em um buraco de obra em Belo Vale, Região Central do estado, em agosto do ano passado. Em outubro de 2020, uma menina de 6 anos caiu em uma fenda de cerca de 4 metros de profundidade, em Uberlândia.





O histórico nesses casos é quase sempre o mesmo: grandes valas e túneis abertos em canteiros de obras, com risco a crianças e animais, que acabam caindo nesses locais e ficando presos. Caso ocorra a paralisação da obra, valas precisam ser fechadas, para impedir acidentes, alerta o Corpo de Bombeiros.





Risco





A aspirante Jaqueline dos Santos, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, lembra que crianças gostam de explorar lugares em suas brincadeiras e acabam se envolvendo em acidentes. Ela também chama a atenção para lotes vagos, que devem ser limpos e cercados, dificultando o acesso. "Esses locais podem guardar materiais que oferecem risco, ou mesmo algumas irregularidades no terreno que não são vistas quando há muito mato. Os lotes podem esconder lixo, entulhos, paletes, vergalhões e até mesmo materiais tóxicos."





A bombeira esclarece que a manutenção dos lotes contribui para que não haja buracos escondidos em meio à mata, evitando acidentes. “É indicado que seja realizado o descarte correto de materiais avulsos, como restos de madeira e de construção, ferragens, entre outros que ofereçam riscos.” Cisternas e fossas, mais comuns em comunidades periféricas ou rurais, precisam estar isoladas e ter tampa rígida, e não se deve permitir a circulação de pessoas e animais sobre as tampas. As fossas desativadas devem ser aterradas.





A Prefeitura de BH informou que, em se tratando de imóvel em má conservação e situação de risco, habitado ou sem morador, notifica o responsável para que faça os reparos necessários. A fiscalização de obras pela prefeitura inclui construções em andamento (novas ou modificações em edificações) e concluídas, autorizadas (licenciadas) e irregulares.