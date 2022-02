Alerta de tempestades em MG

Na manhã de ontem, a população de BH teve que abrir sombrinhas e guarda-chuvas na Praça Sete para se proteger (foto: Gldyston Rodrigues/EM/D.A Press)





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ontem um alerta de chuvas intensas em 460 municípios mineiros, entre eles Belo Horizonte e Contagem. Segundo o aviso meteorológico, entre ontem e hoje podem ocorrer pancadas de chuva entre 30mm/h e 60mm/h ou 50mm/dia e 100mm/dia, além de ventos entre 60-100km/h. Segundo a Escala Beaufort, usada para classificar a intensidade de ventos, uma velocidade entre 89 e 102km/h é considerada como tempestade.





“Árvores arrancadas e danos estruturais em construções”, lista o Inmet, como possíveis danos. O alerta do Inmet ainda aponta outros perigos. “Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", afirma. Segundo o meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo, as regiões do Vale do Rio Doce, Vale do Aço e Zona da Mata Mineira têm possibilidade de tempestades mais fortes. Claudemir indica que os próximos dias ainda serão com pancadas de chuvas com forte intensidade.





O instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. “Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)", complementa o Inmet. O alerta contempla as regiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Oeste, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Campo das Vertentes.





Na manhã de ontem, a população da Região Centro-Sul foi surpreendida com uma forte chuva pela manhã, confirmando as previsões do clima na capital mineira ontem. Segundo alerta da Defesa Civil de Belo Horizonte, há probabilidade de pancadas de chuva até a manhã de hoje. “Pancadas de chuva (20mm a 40mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até as 8h de quinta-feira (hoje)”, comunicou o órgão. Na capital mineira, todas as regiões de BH já superaram mais da metade da média de chuvas esperada para fevereiro.





Defesa Civil de BH também alerta para que os belo-horizontinos redobrem a atenção, evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos em momentos de forte chuva.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci





**Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte