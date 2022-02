Avó e neto morrem em batida entre carreta e ônibus, em Patos de Minas

Após a batida na BR-365, a carreta pegou fogo (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Três pessoas morreram em um acidente na BR-365 que envolveu um caminhão e um ônibus com 48 pessoas, na altura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu no domingo (6/2), mas o corpo da terceira vítima só foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7/2).



A batida ocorreu no KM 414 da BR-365 e, segundo o que foi informado por testemunhas, o veículo de carga carregado com gesso invadiu a pista contrária e bateu na lateral do ônibus. A carreta saiu da pista e pegou fogo.



Outras sete pessoas tiveram ferimentos, sendo que pelo menos mais um deles era considerado paciente grave. Todos os feridos também estão no Hospital Regional Antônio Dias.

Ônibus seguia de Espinosa, no Norte de Minas, para São Paulo (SP) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Os passageiros do ônibus saíram de Espinosa, no Norte de Minas, e iam para a cidade de São Paulo para fazer compras. A carreta é da cidade de Arapongas no Paraná.