Batida entre carreta e ônibus deixa dois mortos no Alto Paranaíba

Depois de bater no ônibus, carreta saiu da estrada e tombou, com a cabine pegando fogo (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem e uma mulher morreram em uma batida entre uma carreta, carregada de gesso, e um ônibus, no quilômetro 414 da BR-365, próximo a Patrocínio, no Alto Paranaíba. Sete passageiros ficaram feridos e precisaram ser levados para o Hospital Regional da cidade.

O acidente ocorreu no final da madrugada deste domingo (6/2), segundo Boletim de Ocorrências (BO), do Corpo de Bombeiros. A carreta estaria desgovernada, em alta velocidade, passando para a contramão e batendo na lateral do ônibus, que tinha 46 passageiros.

Logo depois da batida, a cabine da carreta se incendiou, e o motorista acabou morrendo carbonizado. A outra vítima foi uma mulher, que estava no ônibus. Os passageiros tinham saído de Espinosa, no Norte de Minas, e iam para São Paulo, onde fariam compras.

Muito óleo foi derramado na pista, o que provocou a interdição da rodovia, por cerca de três horas para que fosse feita a limpeza e jogado serragem no local.