Serra da Saudade – Dormir com portas destrancadas e janelas abertas é um dos privilégios dos moradores de Serra da Saudade, no Centro-Oeste de Minas Gerais, onde o controle da pandemia levou a número muito baixo de contaminados e a um óbito provocado pela doença respiratória. O único posto policial do município não registra homicídios e outros crimes graves há quase cinco décadas.





Tudo se conta nos dedos no município e os habitantes podem manter o prazer de se cumprimentar pelos nomes próprios. São dois bairros, 14 ruas, sete bares, quatro praças, duas mercearias, três igrejas, um centro de saúde, uma agência dos correios, um posto policial, uma academia, 55 funcionários públicos efetivos e 776 habitantes acomodados em 353 casas. Ao todo, são 268 famílias, segundo os dados da prefeitura municipal, facilmente recitados pela maioria dos habitantes.

À reportagem do Estado de Minas, Maurício de Oliveira Silva, de 23 anos, contou que a cidade tem ruas praticamente vazias a qualquer hora do dia ou da noite. “Aqui nunca foi muito movimentado, mas, depois da pandemia, as pessoas praticamente entraram em clausura.” Acostumado a se divertir nas festas típicas da localidade, como a Festa do Peão e a Festa do Rosário, canceladas desde o início da epidemia, ele assume um tom entediado.





“Não tem muito o que fazer por aqui, né? Já não tinha. Agora, temos que sair da cidade com mais frequência para encontrar alguma opção de lazer. Mesmo assim, tomando muito cuidado e sem abusar”, afirma Maurício Oliveira. O isolamento levado a sério e o monitoramento da doença e de quem se infectava mostrou seus reflexos no comércio local, que também deixou a zona de conforto para reduzir os impactos da necessária quarentena para conter a contaminação pelo coronavírus.





Ponto mais popular entre os grisalhos da cidade, o chamado Bar do Vaca ficou pouco mais de seis meses fechado por força de decreto municipal, que suspendeu as atividades dos sete bares de Serra da Saudade. Reaberto recentemente, o estabelecimento comandado por Raimundo Fernando Silva, de 62, oferece bons tragos, partidas de sinuca e tradicionais tira-gostos.





“Voltei, mas agora estou devendo até os cabelos da cabeça, né?”, brinca o empreendedor. “O bar complementa minha renda. Só com a aposentadoria não dá para viver", reclamou, enquanto cortava bambu na forma de espetinhos de madeira que usa para assar carne de churrasco. Durante o período de fechamento do bar, ele adotou sistema de delivery em Serra da Saudade.





“Eles (os clientes) se sentavam na praça, ao ar livre, e eu levava as bebidas e o tira-gosto para eles. De tudo, eu não fiquei parado”, relembra. Na única loja de roupas, o fluxo de consumidores também causou prejuízo. A vendedora Patrícia Soares diz que o faturamento caiu 50% nos últimos dois anos. “Ainda não vejo muitos sinais de recuperação.”





Na maior mercearia de Serra da Saudade, a proprietária, Lenice Aparecida Ricardo, descreve situação semelhante. “Apesar de continuarmos funcionando normalmente na pandemia, o movimento caiu pela metade. Está melhorando, mas vai bem devagar”, afirma.

Área da saúde, à qual se dedica a enfermeira Ana Laura Andrade, terá verba de R$ 4,043 milhões neste ano



Orçamento abalado

O caixa municipal não poderia deixar de sentir o baque. Para este ano, a Câmara Municipal de Serra da Saudade aprovou orçamento no valor de R$ 18,72 milhões. A redução, segundo a prefeitura, foi de 12% nos últimos dois anos. A principal fonte de receita do município é o repasse da cota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), tributo recolhido pelo estado, seguido da parcela a que tem direito do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), compartilhado com base no número de habitantes e distribuído pela União.

Com suas 14 ruas, quatro praças e três igrejas, Serra da Saudade suspendeu as concorridas festas do Peão e do Rosário



Após a pandemia, a arrecadação também diminuiu, destaca a contadora do município, Maria Auxiliadora Menezes. “Com isso, o valor repassado diminuiu. Por sorte, houve um maior aporte federal para a saúde nos últimos dois anos para o combate à COVID-19. Em 2020 e 2021, recebemos R$ 300 mil extras.” À saúde municipal, área a que se dedica a enfermeira Ana Laura Andrade, o orçamento de 2022 reservou verba de R$ 4.043.000,90.





Responsável pela criação do grupo de WhatsApp que reúne moradores de todas as famílias de Serra da Saudade, Auxiliadora Menezes observa que, no auge da pandemia, decisão fundamental foi evitar ao máximo atrair gente de fora da cidade.





“Tínhamos medo de que as pessoas viessem para cá se isolar do movimento das cidades mai- ores. Isso seria uma tragédia para nós. Não temos estrutura nenhuma para lidar com superlotação”, justifica.