PBH mantém adiamento

Carteiras vazias: para alunos do ensino fundamental, as aulas presenciais só voltam em nove dias (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





A despeito da recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) de retorno imediato das aulas presenciais, a Prefeitura de Belo Horizonte manteve o adiamento do início das atividades para crianças de 5 a 11 anos para 14 de fevereiro. A decisão foi comunicada por meio de ofício encaminhado ao MPMG no início da tarde de ontem. Em encontro realizado quinta-feira com representantes das duas partes, o MP ponderou com o município que o adiamento traz prejuízo à saúde mental das crianças, entre outros danos, ferindo as obrigações estipuladas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre a PBH e o órgão em 23 de junho de 2021.





No documento encaminhado ontem ao MP, a PBH alega que cumpriu todo o TAC. A administração municipal justificou ainda que, entre os motivos determinantes para a suspensão está a alta transmissibilidade da variante ômicron entre as crianças, o grande número de internações em enfermarias e UTIs pediátricas. As crianças menores de 5 anos e os adolescentes do ensino médio voltaram às aulas presenciais na quinta-feira.





A prefeitura ressaltou, por fim, que, até meados da próxima semana, “todas as crianças de 5 a 11 anos já terão sido convocadas para tomar a primeira dose da vacina contra a COVID-19, podendo, todas elas, retornar às atividades presenciais, com altos índices de proteção”. Procurado pela reportagem, o MPMG não se manifestou sobre o posicionamento da PBH.





Impasse





Desde o adiamento das aulas, anunciado pelo município em 26 de janeiro, diversas entidades e organizações se movimentam para tentar reverter a decisão. Em 1º de fevereiro, o Ministério Público de Minas abriu procedimento administrativo contra a prefeitura, exigindo explicações sobre a suspensão das atividades presenciais. No processo, o MP argumentou que o Matriciamento de Risco, indicador que a própria PBH utiliza para deliberar sobre o funcionamento das instituições de ensino, sinaliza para a manutenção das atividades escolares.





Na quinta-feira, representantes do órgão se reuniram com membros da Secretaria Municipal de Educação (SMED), em que fizeram outras ponderações. Recuperaram, por exemplo, uma entrevista concedida pelo prefeito Alexandre Kalil ao Estado de Minas, em 19 de agosto do ano pasado, ocasião em que ele disse que, se preciso fosse, o poder público fecharia “tudo quanto há para manter as escolas abertas”. Outra questão levantada pelo MP é que, diferentemente das escolas, atividades como comércio, cinema, teatro e shows foram mantidas sem restrições.





Entre pais, professores e dirigentes escolares, o adiamento do retorno às aulas gerou revolta. Em 29 de janeiro, três dias depois que PBH anunciou a medida – válida paras as redes pública e privada – o movimento Pais pela Educação realizou protesto em frente à sede da prefeitura. Faixas e cartazes empunhados pelos manifestantes acusavam o município de descaso com a educação infantil. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SinepeMG) também se posiciou contrário à decisão da PBH, alegando que há um tratamento “diferenciado e injusto orientado para o segmento educacional”.





famílias contra

O adiamento das aulas em Belo Horizonte devido à pandemia de COVID-19 gerou uma indignação dos pais e responsáveis dos alunos. Em protesto à decisão do prefeito Alexandre Kalil (PSD), foi marcada uma nova manifestação – Escolas Abertas Já – para hoje, às 10h, na Praça Marília de Dirceu, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul da capital. São esperadas pelo menos 100 pessoas no local. O prefeito justificou a decisão: “Por que 14? Porque temos que dar a chance, temos o dever de dar a proteção às crianças que devem ser protegidas (com a vacina).”





Enquanto isso, pais e responsáveis também vão pressionar a prefeitura. Uma das responsáveis por organizar o protesto é a advogada Mariana Andrade, de 39 anos. Ela tem um filho de 6, alega que a decisão de adiar as aulas não teve critério científico e cobra o retorno imediato. “A gente é contra o prefeito vincular a volta às aulas à vacinação e não ao imunizante. Muito pelo contrário e eu quero vacinar meu filho”, explicou.





Mariana desabafou que o medo de o filho se contaminar com a doença não é dentro da escola, e sim fora dela. “Claro que a gente tem medo, mas a escola é um ambiente muito controlado, muito mais do que os espaços que as crianças estão frequentando fora delas. Essas crianças podem ir para a colônia de férias, por exemplo, mas não podem ir para a escola?”, questionou.





“Pedimos que o prefeito tenha razoabilidade. Do que adianta fazer o corte nessa faixa etária falando que vai dar chance para as crianças se vacinarem, mas não adiantar o calendário vacinal? Se essa é a desculpa dele, poderia ter feito algo a mais, embora a vacina não seja desculpa para voltar às aulas”, completou.





Mais de 70% das cidades do país estão sem aulas

As atividades escolares presenciais em 2022 não começaram em 72,6% das cidades brasileiras. É o que aponta pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Apesar disso, 88,8% das prefeituras já estipularam data para o início das aulas. A vacinação contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos já começou em 95,5% das 1.827 cidades participantes do levantamento. Apesar do avanço na imunização, apenas 21,3% dos prefeitos já decidiram condicionar a apresentação do passaporte vacinal à entrada em sala. Paralelamente, 26,2% afirmam que não vão fazer a exigência. Outros 51% não bateram o martelo a respeito do assunto. Segundo 82,6% das cidades, não houve falta de doses infantis nesta semana. No que tange à injeção de reforço, apenas 11,6% tiveram problemas de estoque.





O levantamento da CNM, feito entre segunda e quinta-feira, aponta que não houve internações por COVID-19 nesta semana em 33,6% das cidades. Em 37%, porém, o número de hospitalizações subiu. Diminuições foram registradas em apenas 5%. Nas UTIs, 55% não registraram a chegada de novos pacientes. Os testes rápidos para o coronavírus não estão em falta na maioria das cidades, visto que apenas 24,8% se queixam de falta do exame.