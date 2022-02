PBH vacina crianças de 7 e 8 anos

Imunização infantil segue em BH, onde já foram aplicadas 30 mil doses (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 17/1/22)





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convoca hoje crianças sem comorbidades de 7 e 8 anos, completados até a data da vacinação, para a primeira dose da vacina contra a COVID. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. Aos sábados, os centros de saúde ficam abertos das 8h às 14h. A administração municipal também fará, amanhã, a repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completados até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9 anos, completados até a data da vacinação. A convocação é feita até a próxima sexta-feira. Esses grupos convocados somam cerca de 90 mil crianças.





Pelo último levantamento, com dados parciais, foram aplicadas cerca de 30 mil doses da vacina contra a COVID-19 nesse público. Isso significa, conforme dados divulgados pela prefeitura, que duas em cada três crianças convocadas em Belo Horizonte ainda não receberam a primeira dose da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, na capital, há cerca de 193 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos. “É importante esclarecer que esse dado é uma estimativa, uma vez que o último censo é de 2010”, afirmou a PBH por meio de nota.





Além das crianças a prefeitura continuará aplicando a quarta dose nas pessoas com alto índice de imunossupressão. Na segunda-feira serão as pessoas de 69 a 50 anos que tenham intervalo de quatro meses para a última dose da vacina. Na terça-feira, será a vez da dose de reforço para pessoas de 40 anos, enquanto a quarta-feira será de repescagem para dose de reforço e quarta dose para grupos prioritários. Na quinta-feira, a população de 49 a 18 anos com imunossupressão recebe a quarta dose, e na sexta-feira serão vacinados com a dose de reforço as pessoas de 39 anos.





Baixa adesão em Varginha





A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, está preocupada com a baixa adesão das crianças à vacinação contra a COVID-19. A situação foi revelada durante coletiva de imprensa pelo prefeito Vérdi Lúcio Melo. De acordo com o prefeito, apenas 37% do público de 5 a 11 anos foi imunizado em Varginha. Cerca de 4 mil crianças receberam a primeira dose na cidade, mas restam 7.300 que ainda não comparecera aos postos de saúde.





“Isso nos preocupa, queria aproveitar a oportunidade e pedir aos pais que colaborem e levem suas crianças, porque as aulas começam na próxima segunda-feira e quanto mais crianças estiverem vacinadas, vai facilitar nosso trabalho e colocar mais segurança para todos”, ressaltou Vérdi. Segundo o boletim epidemiológico, 258.727 doses já foram aplicadas em Varginha.





A adesão do restante dos públicos tem sido positiva, como é o caso dos adolescentes de 12 a 17 anos que quase atingiu o total.





“Até o momento, em relação aos adolescentes de 12 a 17 anos, graças a Deus, estamos com 91% vacinados com duas doses”, disse. Varginha soma 25.639 casos de COVID-19, sendo 369 mortes em decorrência da doença e 36 hospitalizados na cidade.