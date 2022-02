BH tem 1ª morte de bebê por coronavírus em 2022

Com avanço da Ômicron, internações pelo coronavírus aumentam nas enfermarias e unidades de tratamento intensivo na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 9/4/21)





Belo Horizonte registrou ontem a morte de um bebê por COVID-19. Este é o primeiro caso em 2022, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo município. Até o momento, duas crianças com menos de um ano de idade perderam a vida por causa da doença na capital. O outro caso aconteceu no ano passado. A cidade também contabiliza oito óbitos de adolescentes com até 14 anos. Na faixa de 15 aos 19, foram registradas 3 mortes. Em Minas, 40 crianças com até 9 anos morreram por complicações da doença.





A transmissão do coronavírus em Belo Horizonte continua perdendo força. A semana vai se encerrando com o RT, índice que indica o nível médio de transmissão da COVID-19, cada vez mais próximo de 1, considerado um patamar aceitável pelos infectologistas. Boletim epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura de BH, aponta que o RT caiu de 1,08 ontem para 1,06. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 106.





Por outro lado, as internações em leitos destinados ao tratamento de pacientes com a COVID-19 continuam em alta. A taxa de ocupação em UTIs voltou a aumentar de 87,6% ontem para 87,7% no boletim de ontem. Nas enfermarias, as ocupações subiram de 73,8% para 74,6%. A situação do sistema de saúde da capital ainda é alarmante, permanecendo no nível vermelho.





Entre o boletim de quinta-feira e o de ontem, BH registrou mais 15 mortes e 1.117 casos de infecção pelo coronavírus. Até o momento, 319.566 pessoas já pegaram COVID-19 na capital. Em acompanhamento médico estão 4.887 pacientes. Os recuperados somam 307.467. O total de óbitos em decorrência do coronavírus em BH chegou a 7.212. Na capital mineira, de acordo com os dados divulgados na quinta-feira, (3/2), 100,8% da população acima dos 12 anos recebeu a primeira dose e 94,3% a segunda. Já o esquema de reforço foi aplicado em 35,3% dos belo-horizontinos.





Minas





No estado, a variante Ômicron tem causado uma explosão de casos da COVID-19 neste início de ano e, com isso, Minas Gerais tem visto uma crescente nos indicadores de monitoramento da doença. Somente nas últimas 24h, o estado registrou 27.421 novos casos e 80 mortes. A informação foi divulgada no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) de ontem. Na quarta-feira, Minas superou a marca dos 100 óbitos no ano e, no dia seguinte, chegou a 135 vidas perdidas para a doença em 24h, sendo o número mais alto desde o dia 11 de agosto de 2021, ou seja, 176 dias.





No total, o estado contabiliza 2.833.192 de pessoas confirmadas com a doença desde o início da pandemia, sendo 2.521.676 recuperados. Com isso, MG registrou 57.655 óbitos desde que o vírus chegou em território mineiro. No momento, 253.861 casos estão em acompanhamento. Com a alta na transmissão do vírus, a rede pública de Saúde tem sentido os impactos. Nas últimas 24h, foram 360 novas internações, que somam 201.612 de pessoas que precisaram do Sistema Único de Saúde (SUS) desde o início da pandemia no estado.