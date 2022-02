Vídeo mostra erosões em depósito de rejeitos que ameaçam Santa Bárbara

Pilha de Sapé que estoca rejeitos e está coberta de erosões profundas. Fiscalização é cobrada (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Mesmo com as garantias da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) de que vem recebendo informações da AngloGold Ashanti sobre a estabilidade da Pilha de Sapé, que estoca rejeitos da empresa na Mina Córrego do Sítio, em Santa Bárbara, ela se encontra repleta de erosões em seus taludes e base ( assista ao vídeo ). Especialistas em mineração ao verem o vídeo exclusivo da reportagem doafirmam que a fiscalização deve ser imediata, bem como a publicidade sobre problemas e soluções para a sociedade.A AngloGold afirma que fiscais do meio ambiente estiveram na mina na última semana. A Prefeitura de Santa Bárbara, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Agência Nacional de Mineração (ANM) ainda não confirmaram fiscalizações e não divulgaram informações para a população.“Os problemas vistos na estrutura são nítidos, e as correções são urgentes. O poder público não pode depender apenas de informações da empresa, principalmente com o histórico de tragédias em Minas Gerais. As pessoas precisam, ter uma resposta", afirma o professor Carlos Barreira Martinez, do Instituto de Engenharia Mecânica (IEM) da Universidade Federal de Itajubá (Unifei)"No passado, os problemas com barragens e estruturas da mineração eram vistos como pontuais. Com poucas ocorrências, mas que se intensificaram e já acometem estruturas como as pilhas. Por isso, a fiscalização e o monitoramento não podem ser como antes, nem o poder público se ater a receber informações das empresas. É preciso agir e se modernizar", observa Bruno milanez, especialista em economia da mineração.Para o professor Martinez, doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), um dos obstáculos para a estabilização da pilha é a necessidade de se esperar a estiagem para intervir."Mas, certamente, a empresa tem ótimas consultorias especializadas que podem e vão trazer soluções de engenharia. Não é possível comentar mais a fundo, pois não estive no local", afirma.