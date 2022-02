Veículo cai em rio e bombeiro fica preso na correnteza junto à vítima

Duas mulheres tiveram que ficar sobre o teto do carro, enquanto os bombeiros realizavam o resgate (foto: Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas/Reprodução) Um veículo caiu de uma ponte e afundou no Rio Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Região Sul de Minas, na Avenida Mansur Fraiha – próximo ao estádio Doutor Ronaldo Junqueira-, no final da tarde desta quinta-feira (03/02).

As duas conseguiram sair do veículo e, para não cair na água, ficaram sobre o teto. Uma das vítimas chegou a sair do rio, mas a outra ficou presa na parte de cima do carro que, pouco a pouco, começou a afundar.

A rota utilizada foi por uma área de mata, ao lado do Rio Ribeirão das Antas. (foto: foto: Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas/Reprodução)

Resgate

Um dos agentes dos bombeiros entrou na água e conseguiu estabilizar a mulher após colocar uma boia nela. No entanto, segundo o CB, ele ficou preso no rio e não conseguiu sair por conta da força da correnteza.

Mais equipes do CB de Poços foram acionadas e, no local, um dos militares foi equipado com uma corda para utilizar técnicas de salvamento aquático para acessar a mulher e o bombeiro que estavam presos no rio.

Parte da equipe que ficou para fora puxou a corda para retirar o bombeiro, o guarda e a vítima.

Sem lesões graves e com os sinais vitais estabilizados, as duas passageiras foram levadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela Unidade de Resgate e passam bem.