Prefeitura de Contagem vai ao MP pela suspensão do edital do Rodoanel

Segundo a prefeitura Marília Campos, o projeto da nova via pode gerar impactos ambientais na região da Vargem das Flores (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Contagem entrou com uma representação no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), na tarde desta quinta-feira (3), solicitando a suspensão do edital do Rodoanel Metropolitano . A prefeita Marília Campos (PT) alega que a construção da via pode prejudicar o meio ambiente na região da Vargem das Flores, além de afetar o abastecimento de água de Contagem, Betim e Belo Horizonte.

"O fato traria efeitos irreversíveis não apenas na região da bacia hidrográfica, mas em todos os rios que se relacionam à bacia de contribuição hídrica do reservatório de Vargem das Flores, pelo aumento de lançamento de efluentes domésticos", diz a prefeita de Contagem por meio de representação.

A Prefeitura de Contagem reconhece a necessidade de uma nova alternativa ao atual Anel Rodoviário, mas defende que a solução deve ser sustentável e não pode agredir o meio ambiente e também não deve prejudicar o bem-estar da população.

Esse é apenas mais um capítulo de uma longa briga entre as prefeituras das cidades da região metropolitana e o governo de Minas.



Marília chegou a declarar que os estudos ainda estão em fase preliminar, já que o projeto ainda precisa passar pelo processo de licenciamento ambiental. Além disso, algumas prefeituras acusam o governo do Estado de não manter um diálogo com elas e de ignorar suas sugestões. As acusações, porém, são rechaçadas pelo próprio governo.

O governo de Minas lançou o edital em 21 de janeiro. Nele, está previsto um gasto de aproximadamente R$ 5 bilhões, sendo R$ 3 bilhões do Executivo estadual, por meio dos recursos da Vale como compensação da tragédia de Brumadinho, e o restante da futura concessionária. O prazo para conclusão da obra está previsto entre 2027 e 2028.



O Rodoanel passará por 10 cidades da Grande BH: Contagem, Betim, Brumadinho, Ibirité, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves.

A obra será feita a partir de uma parceria público-privada (PPP), com concessão de 30 anos para a concessionaria vencedora. A licitação será realizada em parceria com a B3 e está marcada para 28 de abril deste ano.





Na representação, Marília destaca que há evidencias científicas que comprovam o impacto negativo na qualidade da água gerado pelo novo traçado de 100 quilômetros proposto para o Rodoanel.