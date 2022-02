Bebê de cinco dias morre vítima da COVID-19 em Conselheiro Pena

Resplendor lamentou a morte da criança recém-nascida (foto: PixaBay/Reprodução)

Uma recém-nascida com cinco dias que estava internada em um hospital de Conselheiro Pena, na Região do Rio Doce, morreu de COVID-19 no último domingo (30/1). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (2/2) pelo município de Resplendor, cidade natal da bebê.

De acordo com a prefeitura, após o nascimento, mãe e filha foram para a casa de parentes em Conselheiro Pena. A família mora em Córrego do Eme, distrito de Resplendor.



O município lamentou a morte. A cidade já contabilizou 56 mortes causadas pelo coronavírus.