MG bate recorde de mortes em 94 dias

Movimento de ambulância em BH: escalada da Ômicron expõe principalmente os não vacinados e pessoas com comorbidades a risco de morte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Minas Gerais registrou novamente mais de 30 mil novos casos de COVID-19 em apenas 24 horas, enquanto o número de mortes voltou a subir, chegando ontem ao maior patamar diário em quase 100 dias. De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), entre sexta-feira e ontem foram confirmados 30.125 novos casos da doença provocada pelo novo coronavírus e 77 óbitos. O número de mortes é recorde neste mês e o mais alto registrado em um único dia desde o boletim de 27 de outubro, 94 dias antes, quando 99 pacientes morreram de COVID-19. Mesmo com a escalada de contaminações em janeiro, o número de óbitos não vinha sofrendo fortes elevações. Desta vez, a estatística mais grave também chama a atenção. Movimento semelhante ocorreu no Brasil já na sexta-feira, quando o país registrou 799 mortes por COVID-19, o maior número desde setembro. Ontem, foram 640 óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde, elevando para 626.524 o total na pandemia. Mais 179.816 casos foram adicionados à contabilidade, que chegou a 25.214.622.

Apesar de o total vidas perdidas registrado ontem em Minas Gerais estar longe das 508 mortes lançadas no boletim de 7 de abril do ano passado – o maior número diário durante a pandemia, que teve início em março de 2020 –, os óbitos ao longo de janeiro já ultrapassam o total de dezembro, quando os casos da doença estavam em declínio. Com o boletim de ontem, o estado acumula 558 vidas perdidas para a COVID-19 ao longo deste mês, contra 461 entre 1º e 31 de dezembro. Desde o início da pandemia, são 57.214 mortes em Minas e 2.680.134 casos.

A subida das mortes está atrelada ao próprio cenário de contaminação em massa, que termina por expor um número maior da população com comorbidades e de não vacinados à Ômicron, ainda que a cepa seja considerada “mais leve”. Em outras palavras, com um total de contaminados sem precedentes no decorrer da pandemia – somente neste mês eles somam 458.149, o equivalente a 69,4% de todos os diagnósticos positivos de 2021 inteiro (660.155) – mais pessoas vulneráveis terminam contraindo a doença, com risco de morte.

Para se ter uma ideia, é a oitava vez desde o início da pandemia que Minas passa a marca de 25 mil novos casos de COVID-19 em um dia. Todas elas foram batidas nos últimos 10 dias. As outras vezes ocorreram na sexta-feira (28/1), com 40.738, recorde de casos; em 27/1, com 34.420; 26/1, com 36.383; 23/1, com 26.136; 22/1, com 26.977; 20/1, quando 25.939 novos contaminados foram registrados em apenas 24 horas; e 19/1), com 27.683. Antes dessas datas, o maior número de casos em dia era de 17 mil.

PROTEÇÃO Especialistas e autoridades têm batido na tecla da vacinação e manutenção do uso de máscara como formas de proteção indispensáveis. Dado citado na quarta-feira pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte sobre internações por COVID-19 ilustra o papel da vacinação: 85% dos internados não tomaram nenhuma dose ou não completaram o esquema vacinal e os outros 15% têm comorbidades associadas.

"O pico chegou", afirmou o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti, na quinta-feira. "Nosso ponto agora é ter assistência para as pessoas porque o pico chegou e agora é garantir essas duas a três semanas para que passe essa pressão no sistema de saúde", complementou, antes de conclamar mais de 2,5 milhões pessoas que vivem em Minas e não se vacinaram a fazê-lo o quanto antes.

Vacinação em BH

A semana de vacinação em Belo Horizonte começa amanhã, com imunização de crianças de 9 anos sem comorbidades, e segue dedicada à repescagem de meninos e meninas de 5 a 11 anos que fazem parte dos grupos já convocados e que não compareceram aos pontos de imunização, além da aplicação da dose de reforço para os adultos que tomaram a segunda injeção há pelo menos quatro meses. Por ora, a previsão é que o esquema seja mantido durante toda a semana e que novos grupos sejam chamados à medida que houver disponibilidade de imunizantes. Amanhã, o Ministério da Saúde recebe um novo lote de vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19. A entrega estava prevista para 3 de fevereiro, mas foi antecipada. Segundo o ministério, o novo lote terá 1,8 milhão de doses da vacina, que é diferente da vacina que é aplicada em adultos: a cor do frasco é laranja e a dosagem é menor.

Cerca de 100 pessoas, entre pais, mães e crianças, participaram da manifestação em frente à Prefeitura de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Grupo de pais protesta contra adiamento de aulas

Márcia Maria Cruz

Pais e mães de alunos da rede particular participaram, ontem, de protesto contra o adiamento das aulas presenciais em Belo Horizonte para crianças de 5 a 11 anos, que estão em processo de vacinação na cidade. A medida, anunciada na quarta-feira pelo prefeito Alexandre Kalil, vale para as redes pública municipal e privada. O retorno, que estava programado para 3 de fevereiro, foi postergado para o dia 14. O prefeito afirmou que o adiamento tem como objetivo possibilitar que as crianças sejam vacinadas antes de retornar às salas de aula, como forma de protegê-las em momento de pico de contaminações da COVID-19.

A manifestação contou com menos de 100 pessoas, entre pais, mães e crianças. A maior parte dos pais, com filhos em escolas particulares, pedia a manutenção do retorno das aulas presenciais. No entanto, apesar de ser uma decisão da capital, o protesto contou também com pais que moram em Nova Lima, onde os filhos estudam. A cidade também adiou a volta às aulas, para todas as idades e redes de ensino.

Depois de conceder entrevista ao Estado de Minas, pais desautorizaram a publicação dos depoimentos, que foram gravados, portanto não publicaremos os nomes. Os entrevistados argumentaram que não deveria haver suspensão das aulas presenciais mesmo diante do aumento nos indicadores de monitoramento da pandemia, do matriciamento de risco (MR) e das mortes de crianças com menos de 9 anos na capital devido à COVID-19. Eles alegam que outros serviços na capital estão mantidos, como a abertura de bares e a realização de jogos nos estádios de futebol com presença de público. No caso dos eventos, vale ressaltar que, também na quarta-feira, a prefeitura determinou que sejam exigidos comprovante de vacinação e teste negativo de COVID-19 do público e dos funcionários participantes.

Os pais afirmam ainda que as escolas particulares seguem protocolos sanitários rígidos, de forma que acreditam que os filhos estejam mais seguros em sala de aula. Quando questionados sobre a vacinação, disseram que a faixa etária de suas crianças ainda não foi chamada, mas que quando isso ocorrer vão avaliar se as levam ou não para tomar o imunizante.

O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SinepeMG) se posicionou contrário à decisão da PBH, alegando que há um tratamento "diferenciado e injusto orientado para o segmento educacional". O sindicato afirma que o setor foi o que mais se preparou para o retorno das atividades presenciais.

O QUE DIZ A PBH De acordo com o Executivo municipal, o adiamento das aulas presenciais por uma semana levou em conta o novo aumento de casos de COVID-19 na cidade e o fato de todas as crianças dessa faixa ainda não terem sido contempladas com a primeira dose do imunizante contra o coronavírus, processo que está em andamento na cidade.

Também há o temor de aumento no número de casos graves nessa faixa etária, que podem, inclusive, resultar em morte. Belo Horizonte registrou seis mortes de criança com idade abaixo de 9 anos por COVID-19. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na sexta-feira, o número médio de transmissão por infectado (Rt) está em 1,12, no amarelo, o que indica alerta no aumento do contágio. A ocupação de leitos está no vermelho, de alerta máximo, tanto para unidade de terapia intensiva (84,4%), quanto para enfermaria (82%). O matriciamento de risco (MR), critério para abertura e fechamento de escolas em BH, é de 68%. Entre 51% e 80%, o MR é considerado moderado, permitindo retorno às aulas presenciais para indivíduos até 18 anos. Na sexta-feira, foram vacinadas crianças de 9 anos, sem comorbidades, nascidas de julho a dezembro de 2012.