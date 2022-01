Morre aos 67 anos, o proprietário do Santuário Ecológico Zebu

Luiz Botina alimentando girafa, a quem chamava de 'loira' (foto: Reprodução/TV Integração)

O empresário Luiz Antônio Costa, de 67 anos, conhecido como Luiz Botina morreu, vítima de infarto, no início da manhã desta sexta-feira (28/1). A morte do dono do Santuário Ecológico Zebu ocorreu em casa, em uma fazenda, em Água Comprida, há cerca de 50 km de Uberaba, no Triângulo Mineiro.









Luiz Botina fez sucesso como empresário nos anos 80 e 90 com a empresa Botinas Zebu, que chegou a produzir 16 mil pares por dia, com 1.300 funcionários, e que tinha como garota propaganda a Angélica. Nesta época, ele era chamado de 'o Rei da Botina'.







Após ficar milionário, Botina comprou a fazenda em Água Comprida, uma reserva ecológica que tem área total de 861 hectares e que abriga vários animais, entre eles alguns exóticos como: girafas, lhamas, antílopes e zebras, que vieram da África, Tchecoslováquia e Peru. A reserva, que é avaliada em cerca de R$150 milhões, atrai visitantes para passeios ecológicos guiados.





Por meio das redes sociais, Cezar William lamentou a morte do tio no início da manhã desta sexta.: "É com muita tristeza e dor imensa no coração que comunico a cidade de Uberaba e aos amigos e amigas o falecimento do Luiz Antônio Costa - LUIZ BOTINA. Não tenho palavras para dizer nesse momento", escreveu.





Em 1993, o empresário lançou o livro: "De bóia-fria a empresário internacional".





O Programa Balanço Geral da TV Paranaíba contou a história de Luiz Botina em duas partes.









Luiz Botina, que vivia isolado em sua fazenda há vários anos, deixou cinco irmãos.





Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento.



Reportagem em atualização