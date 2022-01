PBH adia aulas e apela aos pais para que vacinem as crianças

Acompanhado dos integrantes do Comitê de Enfrentamento à COVID, Kalil frisou a importância da imunização: "85% dos internados são não vacinados" (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O início das aulas presenciais para crianças com idades entre 5 e 11 anos, previsto para 3 de fevereiro, será adiado para o dia 14 do mesmo mês em Belo Horizonte. A medida, válida para as redes privada e pública municipal da capital, foi anunciada ontem pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e tem o propósito de permitir que, na volta à escola, meninos e meninas dessa faixa etária já tenham tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a COVID-19. A decisão veio acompanhada de um apelo aos pais ou responsáveis para que levem as crianças aos postos de imunização montados exclusivamente para elas em escolas de todas as regionais. Por ora, a cobertura está aquém do desejável, equivalendo a 46,7% do público já chamado, de acordo com balanço da PBH, que ainda não inclui os números de ontem.

“Por que 14? Porque temos que dar a chance. Temos o dever de dar a proteção às crianças”, afirmou o prefeito durante entrevista coletiva concedida por ele, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e os infectologistas membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19. Menores de 5 anos, ainda não incluídos no Programa Nacional de Imunização (PNI), e maiores de 11, já convocados para o esquema vacinal completo, poderão voltar na data programada. A data do retorno do grupo atendido atualmente na campanha pode ser alterada caso não haja disponibilidade de doses a tempo. As vacinas são repassadas pelo governo federal ao estado e deste aos municípios. Vale ressaltar que as instituições do governo do estado ou federais têm autonomia para voltar nas datas já previstas.

Presidente da entidade que representa as escolas particulares (Sinep-MG), Winder Almeida, disse que as instituições de ensino da rede estão capacitadas para a reabertura. "A partir da entrevista do nosso prefeito com as diretrizes e orientações para o retorno às aulas em 14 de fevereiro para as crianças de 5 a 11 anos, o Sinep vê (a volta) sem nenhum tipo de dificuldade, entendendo que as escolas particulares do estado estão preparadas (…) com toda a infraestrutura adequada e formulada para oferecer a segurança". E completou: "O melhor lugar para a criança neste momento é a escola. O déficit educacional nesta pandemia precisa ser recuperado urgentemente".

Agente de saúde prepara dose pediátrica da Pfizer: 46,7% das crianças convocadas até o início da semana tomaram a vacina (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press 17/1/22)

COBERTURA De acordo com os últimos dados compilados pelo município, 12.400 de um total estimado em 26.500 crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas e acamadas ou com mobilidade reduzida, além de crianças de 11 anos sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 foram vacinadas. Ou seja, 46,7% do público chamado até o início da semana. O balanço não inclui crianças de 11 sem comorbidades nascidas entre julho e dezembro de 2010, nem as de 10, convocadas para vacinação ontem. Hoje, começa a ser vacinada a turma de 9 anos e todos os dias é oferecida também repescagem para os que perderam a data da convocação.

Ao apelar aos pais para que levem os pequenos para receber a dose de proteção o prefeito destacou o papel das autoridades públicas e dos responsáveis. “É obrigação pública, humana e do gestor público, proteger a criança. E é o que nós vamos fazer. Mas nós precisamos da colaboração da população. Quero dizer como pai e avô: quem estiver me ouvindo, levem seus filhos, pelo amor de Deus, para se vacinar”, disse o prefeito. "Minha neta está com COVID. Graças a Deus, está assintomática. Infelizmente, ela ainda não tem idade para se vacinar. Levem seus filhos para se vacinarem. É cruel que um pai ou uma mãe que se protegeu não vacine seus filhos", completou.

Por sua vez, o secretário Jackson Machado enfatizou que a imunização é a medida mais eficaz no combate à doença. “Gostaria de reforçar que as vacinas são absolutamente seguras e a eficácia já é comprovada na redução da necessidade de hospitalização, tanto em leitos de enfermaria quanto de UTI”.

O aumento de casos de COVID-19 e a pressão nos leitos de internações justificam a decisão da prefeitura. Pacientes em busca de atendimento e da comprovação se estão ou não com COVID-19 fazem filas em centros de saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e laboratórios da cidade. (Leia mais nesta página.)

Com tanta pressão, é a vacina que faz a diferença. Os leitos dos hospitais em Belo Horizonte estão ocupados, em sua maioria, por pacientes que não tomaram a vacina. “Recebemos hoje um dado (que mostra que) com isso não se pode brincar: 85% dos internados na rede controlada pela Secretaria de Saúde são não vacinados”, disse. “Os 15% restantes são pessoas com comorbidades”, acrescentou, ao reforçar a importância dos imunizantes.

SALVA-VIDAS Para o infectologista Estevão Urbano, integrante do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da PBH, a vacinação é o colete salva-vidas para a nova onda de casos. “Nós não conseguiríamos suportar, no sistema público, muito provavelmente, se essa onda chegasse antes do início da vacinação”, afirmou Urbano, que também é presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. “Sabe-se que essa Ômicron não é tão 'leve' como se imaginava. Ela é 'leve' não para todos, mas para os vacinados. Isso reflete como a vacinação tem sido fundamental”, concluiu.

O médico infectologista Carlos Starling, também integrante do comitê criticou a demora na compra das vacinas pelo governo federal e atribuiu o adiamento das aulas infantis a essa situação. “Era para nós começarmos o ano letivo com todas as crianças vacinadas, se não tivesse havido um atraso na aquisição dessas vacinas por parte do governo federal”, reclama o especialista. Apesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter autorizado a aplicação da vacina da Pfizer pediátrica em 16 de dezembro do ano passado, o governo federal decidiu fazer uma consulta pública sobre o tema e encerrou as discussões, com a aprovação da imunização, somente em 5 de janeiro. O primeiro lote de doses chegou ao país somente no dia 13.

Com a UPA Leste lotada, Victor Andrade ficou pelo menos oito horas esperando para fazer o teste do cotonete, depois de apresentar sintomas gripais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Salto de casos pressiona de laboratórios a hospitais

Roger Dias

Forte procura por testes contra o coronavírus reflete a expansão de casos vista nos últimos dias em Belo Horizonte. A demanda foi tão grande nas primeiras semanas de janeiro, que houve longas filas e em alguns laboratórios de Belo Horizonte o estoque de testes acabou. Na rede pública de saúde, a situação é a mesma: movimentação intensa, com filas e muita espera para atendimentos. Cenário parecido se repete em centros de saúde, unidades de pronto-atendimento (UPAs) e hospitais da cidade. Segundo a prefeitura, mais de 5,7 mil pessoas com COVID-19 estão em acompanhamento em unidades de saúde ou nas residências. Nas últimas 24 horas, a cidade confirmou 1.065 novos casos, impulsionados pelo avanço da variante Ômicron, que tem se mostrado menos letal e mais contagiosa, de acordo com os infectologistas. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou que 40% dos testes feitos em BH na terceira semana de janeiro deram positivo.

Por outro lado, houve ontem pequena redução na transmissão do coronavírus e nas ocupações nos leitos da rede SUS e Suplementar em relação ao balanço divulgado na terça-feira. O Rt, nível médio de transmissão da doença, permanece no vermelho e está em 1,15. Na terça-feira, atingiu 1,16. Isso significa que cada grupo de 100 pessoas transmite e doença para outras 115. De acordo com infectologistas, o ideal é que o Rt fique abaixo de 1.

A taxa de ocupação de leitos de UTI recuou de 88,5% para 82,1%. Nas enfermarias, houve queda de 90,5% para 82,2%. Até o momento, 311.541 pessoas já se infectaram com o coronavírus na capital e 7.151 morreram, sete entre terça-feira e ontem. Em acompanhamento médico estão 5.746 pacientes. Os recuperados somam 298.644.

Em virtude do aumento das contaminações, a prefeitura vai exigir tanto a testagem negativa quanto a vacinação completa para que o público esteja presente em eventos, como o jogo entre Brasil e Paraguai, marcado para terça-feira, no Mineirão, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Diferentemente do Campeonato Mineiro, que definiu limite de público para 20 mil pessoas, o jogo do time verde-amarelo vai poder contar com a capacidade máxima do estádio.Em entrevista coletiva, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse que BH adotará medidas mais enérgicas para que os casos possam ter redução: “Estamos com mais de 90% da população vacinada. Não podemos nos expor a idiotas e negacionistas. É teste e atestado (de vacinação). Quem não conseguir testar, não vai poder ir pra lugar nenhum”.

UPAs Várias unidades de pronto-atendimento (UPAs) registraram aumento de filas para testagem, como foi o caso da UPA Leste, na Avenida dos Andradas, no Bairro Vera Cruz. O ajudante de transportadora Victor Hugo Andrade, de 19 anos, ficou pelo menos oito horas esperando para fazer o teste do cotonete, depois de sentir sintomas como febre e dor no corpo. “Tive que vir aqui ontem (terça-feira) e hoje (ontem). O teste é até rápido, mas o atendimento em si demora muito, já que o local teve aumento muito grande pessoas. Consegui fazer o teste e ser atendido, mas tive que esperar muito tempo na fila”, afirma.

Segundo o jovem, que não contraiu o vírus, a nova expansão de contaminados na capital leva a uma situação cada vez mais temerária: “O mais preocupante é pela situação da minha mãe, que teve problemas de saúde. Com esse aumento de casos, ficamos mais expostos e temos que sair todos os dias para trabalhar. Precisamos nos cuidar mais para não sermos contaminados”. Desde ontem, BH disponibilizou mais um local para a realização dos testes, desta vez na UNA Linha Verde. A abertura do ponto permite que pelo menos 500 pessoas sejam testadas diariamente.

REFORÇO Diante da pressão da demanda, a PBH abriu mais 12 leitos de UTI COVID para adultos e 10 pediátricos ontem. Além disso, também adquiriu 71 leitos de enfermaria adultos e quatro pediátricos para pacientes com a doença. Hoje serão criados mais 35 leitos de enfermaria pediátricos.

“Como o sistema estadual saturou, eles mesmos estão pedindo para que procurem os postos da prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde abriu hoje mais leitos pediátricos”, afirmou o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD). “É importante porque essa nova variante está atingindo as crianças. É preciso entender a gravidade dessa variante nas crianças”, reforçou.

A prefeitura informou que, desde o início do mês de janeiro, foram abertos pelo município 429 leitos de Enfermaria COVID adulto, 4 pediátricos e 44 leitos de UTI Covid adulto e outros 20 pediátricos. E para recompor equipes, contratou, entre 24 de dezembro e terça-feira, 1.430 profissionais de saúde, sendo 309 médicos de diversas especialidades.