Kalil cancela feriado e pede que lojas abram no carnaval

Movimento na Galeria do Ouvidor, no Centro de BH: prefeito conclamou o comércio a abrir as portas no período do carnaval suspenso (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 7/5/21)

A Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio-MG) aprovou a medida anunciada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) de cancelar o feriado no carnaval. Ontem, depois de anunciar que “não haverá carnaval”, o gestor municipal fez apelo para que lojas abram no período que seria de feriado prolongado no próximo mês, a fim de evitar a expansão de casos do coronavírus. “Comércio: abra as portas. Queremos uma cidade normal no carnaval.” Lucio Faria, vice-presidente da Fecomércio-MG e presidente do Sindicato do Comércio Atacadista, Tecidos, Vestuários e Armarinhos de Belo Horizonte (Sincatela), disse que a medida evita uma contaminação em massa de clientes e funcionários. Durante entrevista coletiva, o prefeito reafirmou ainda que não pretende fechar a cidade, mas vai endurecer as regras para eventos, impondo a apresentação tanto do certificado de vacina quanto de teste negativo para a COVID-19.

“Neste momento, temos que concordar com o prefeito. Estamos vivendo com um momento crescente da pandemia, com funcionários em casa, pessoal sem trabalhar em virtude da COVID-19. A partir do momento em que não há carnaval, mas tem feriado, o pessoal vai para o interior ou para a praia. Isso gera aglomeração. Se todos nós trabalharmos, estamos evitando qualquer outro problema de aumentar o número de pessoas infectadas. Vemos com bons olhos a medida”, afirma.

De acordo com a convenção coletiva do Sindicato dos Lojistas de BH (Sindilojas), porém, as lojas de rua e shoppings deverão funcionar com o horário habitual somente no sábado, quando as lojas de rua poderão funcionar das 8h às 18h, enquanto os shoppings abrirão, como de costume, das 10h às 22h. Domingo, segunda e terça-feira, os estabelecimentos ficarão fechados. No domingo, o fechamento decorre de contrapartida à autorização de trabalho no feriado de 21 de abril, uma quinta-feira, conforme a convenção coletiva. Por sua vez, a segunda-feira (28/2) será de fechamento para os estabelecimentos, já que será comemorado o Dia do Comerciário. Na terça-feira (1º/3) e quarta-feira de cinzas (2/3), o Sindilojas continuará seguindo a Lei Municipal 5.913/91, que prevê critérios durante o carnaval. Logo, não haverá expediente na terça-feira, enquanto as lojas abrirão a partir de 12h na quarta-feira.

Lúcio Faria considera que o cancelamento do carnaval é uma oportunidade de o comércio poder recuperar prejuízos que vêm se alastrando desde o ano passado e que foi acentuado com os problemas relacionados às chuvas: “Você imagina que esses problemas de chuva e enchentes afastaram todo mundo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Muita gente tenta resolver esses problemas, comprar móveis. Com isso, acabou o comércio de Belo Horizonte. Você olha as ruas e não vê ninguém. Então, de repente chega o carnaval e o pessoal viaja e gasta dinheiro, a economia vai para o espaço”, diz. “Temos que segurar esse pessoal em Belo Horizonte para ver se melhora alguma coisa”, complementa.

Por sua vez, Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) afirma que é favorável ao cancelamento do carnaval. "A CDL-BH havia solicitado à prefeitura no ano passado que não fosse decretado ponto facultativo. Como não estão previstas comemorações na cidade em decorrência da pandemia do coronavírus, defendemos que é possível o pleno funcionamento do comércio nos dias em que seria realizado o carnaval."

Segundo ele, a abertura do comércio não tem a ver com o aumento repentino de casos e, por isso, as lojas devem ter autonomia para reabrir: "A Prefeitura de Belo Horizonte compreendeu que o aumento dos casos da COVID-19 em virtude da variante Ômicron não tem qualquer relação com o comércio. A CDL-BH e mais 17 entidades haviam encaminhado um documento ao executivo municipal na última segunda-feira alertando para isso".

NORMAS PARA EVENTOS A partir de segunda-feira, para a entrada em todos os eventos realizados na capital, será exigido, além do comprovante de vacinação, o teste negativo para a COVID-19. (Leia mais na página 9.) A medida é para diminuir a transmissão do vírus, em níveis alarmantes na cidade. “Quem não usar máscara, não limpar a mão, não tomou vacina, vai pagar o preço, sim. O carnaval não tem nada marcado, os alvarás estão dentro da prefeitura. Já vamos obrigar teste e atestado de vacina no evento”, disse Kalil. A prefeitura não detalhou quantos dias antes do evento nem quais os tipos de testes que deverão ser feitos.

A decisão foi tomada após uma série de reuniões realizadas junto ao Comitê de Enfrentamento à COVID-19 para monitoramento dos indicadores. Os índices são acompanhados diariamente e têm apresentado aumento nas últimas semanas. Ontem, o Rt estava em 1,15, a taxa de ocupação de leitos de UTI COVID-19 em 82,1% e de enfermaria em 82,2%.

Sete Lagoas suspende festa

Eventos de carnaval serão suspensos em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão é do Comitê Local de Enfrentamento da COVID da cidade, diante do aumento de casos de COVID-19, abrange festas em locais abertos e fechados. Decreto determina também a volta do uso obrigatório de máscaras em locais abertos. Apesar do baixo índice de hospitalização nas unidades de saúde públicas e privadas, a decisão do comitê tem caráter preventivo.