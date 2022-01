Interdição total em trecho da BR-262 em Minas causa transtorno a motoristas

BR-262 é um dos caminhos para as praias do Espírito Santo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Estado de Minas esteve no local nesta terça-feira (25/1) e se deparou com os motoristas precisando encontrar alternativas diante do transtorno. Uma interdição total no km 96 da BR-262, no limite da cidade de Abre Campo, cidade da Região da Zona da Mata de Minas Gerais, leva transtorno aos motoristas que, por exemplo, fazem o trecho Belo Horizonte-Vitória, capitais mineira e do Espírito Santo, respectivamente. A reportagem doesteve no local nesta terça-feira (25/1) e se deparou com os motoristas precisando encontrar alternativas diante do transtorno.









"As equipes do Dnit monitoraram o trecho durante toda a semana para avaliar o comprometimento da rodovia, devido à grande movimentação de terra com reflexos na estrutura da rodovia", informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que também diz que o trecho seria sinalizado, o que foi constatado pela reportagem.





Afundamento da pista motivou a interdição total (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Adilson Martins, que seguia de Brasília, capital federal, para Guarapari, cidade do litoral capixaba e muito visitada por conta das praias, disse que não sabia da interdição e que agora precisará se informar sobre desvios para seguir viagem. O motorista também afirma que não viu a sinalização da interdição e foi pego de surpresa.





"Não sabíamos da interdição, paramos várias vezes para lanchar e ninguém avisou, não. Não vi cartaz, nada dizendo que havia interdição neste ponto não. Vou procurar me orientar aqui, pedir informação para ver qual melhor meio para acessar a BR-262 novamente, a partir deste ponto", afirmou ao Estado de Minas.





Interdição total de trecho da BR-262 se deu por conta dos impactos das chuvas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Já Lucas Nogueira, que passa pelo trecho a trabalho, precisa estacionar o carro antes da interdição e, a pé, fazer o serviço. Ele trabalha em um laboratório e transita entre Abre Campo e Rio Casca, cidade separadas por 27,3 km na BR-262.





"Estou indo pegar material que foi coletado aqui hoje e levar a Rio Casca para realizar os exames, mas está complicado. Tem que parar o carro ali atrás, vir andando para poder pegar o material e voltar andando. E o pior é que não tem nem previsão para liberação da estrada. Hoje é o primeiro dia, porque interditou foi ontem, então hoje é o primeiro dia", disse, à reportagem.





Um dos desvios sugeridos no sentido BH-Vitória se dá passando justamente por Rio Casca, passando depois pelas cidades mineiras de Raul Soares, Caratinga e Realeza, quando retorna à BR-262. O outro é por uma estrada de terra em condições muito ruins, com entrada do sentido BH-Vitória a cerca de 2 km antes de chegar a Abre Campo. São 17 quilômetros de uma estrada com baixa qualidade de sinal para celular e que pode demorar até uma hora.

Veja trajetos abaixo: