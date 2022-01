Contagem e Nova Lima vacinam crianças de 5 a 11 anos nesta terça-feira (18)

Crianças entre cinco e 11 anos serão vacinadas em Contagem e Nova Lima (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Os municípios de Contagem e Nova Lima, na Região Metropolitana, iniciam nesta terça-feira (18) a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idades entre cinco e 11 anos, que tenha algum tipo de comorbidade ou deficiência permanente, indígenas e quilombolas, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

Em Contagem, a imunização será iniciada às 8h15, na Unidade Básica de Saúde - UBS Eldorado (rua Portugal, 50, bairro Eldorado). Neste local será realizado um ato simbólico para vacinar as primeiras crianças da cidade. A primeira dose será aplicada em uma garota de 8 anos da comunidade quilombola dos Arturos. Outras dez crianças do Centro Especializado em Reabilitação Antônio de Oliveira - CER IV - também serão vacinadas.

As primeiras doses de vacinas para crianças de 5 a 11 anos chegaram no município nesta segunda-feira (17). Contagem recebeu 3.300 doses. As equipes e todas as unidades que atenderão as crianças receberam treinamento especializado no decorrer do dia. As salas de vacina funcionam das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Em Nova Lima, a vacinação acontecerá das 9h às 13h, na Policlínica (Rua Augusto Magalhães, 45 - Centro). As crianças que moram na Região Noroeste da cidade serão vacinadas na quarta-feira (19/1), das 9h às 13h, no Complexo de Saúde do Jardim Canadá (Rua Kenon, s/n).

Para vacinar, os pais ou responsáveis pelas crianças devem estar presentes. É necessário levar a certidão de nascimento ou carteira de identidade e laudo médico ou receita de medicamentos que comprove a condição da criança. Caso ela esteja acompanhada por outra pessoa, é necessário apresentar um termo de consentimento assinado por um dos pais.