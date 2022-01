Chuva: número de desalojadas e desabrigadas sobe para 52.479 em MG

Chuvas deixaram estragos em Betim (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) divulgou novo boletim sobre as pessoas afetadas pela chuva em Minas Gerais neste sábado (15/1). Segundo a Cedec, são 52.479 pessoas fora de suas casas - 45.815 desalojadas e 6.664 desabrigadas no estado.





Em 24 horas, o número de afetados pela chuva aumentou 12.200.



Minas Gerais contabilizou, no mesmo período, 2.200 desabrigados por causa das chuvas.



Além disso, foram contabilizados 10 mil novos casos de desalojados.



Segundo a Cedec, 25 pessoas morreram na tragédia que afeta o estado. Sendo assim, não houve mortes contabilizadas no último dia.



Mas, o número de mortes pode aumentar já que os 10 óbitos decorrentes do acidente em Capitólio não serão computados no balanço do período chuvoso até o encerramento das investigações.

O estado já decretou situação de emergência em 377 cidades mineiras.