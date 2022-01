Contagem cria ações para atender pacientes com sintomas gripais leves

Os horários de atendimento de oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram ampliados até o dia 31 de janeiro. (foto: Prefeitura de Contagem)

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, iniciou ações para diminuir o tempo de espera e a superlotação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O objetivo é diminuir o risco de contaminação para os pacientes com sintomas gripais leves.



A ideia é que os centros de saúde mantenham os atendimentos de rotina e também concentrem as demandas de pacientes com sintomas respiratórios de baixa complexidade.

Os horários de atendimento de oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram ampliados até o dia 31 de janeiro. As unidades estão funcionando com horário estendido até às 20h, de segunda à sexta-feira, desde o dia 28 de dezembro.

Os residentes da região Eldorado serão transferidos para UBS CSU ou UBS Novo Eldorado. Já os moradores da região Industrial serão transferidos para a UBS Vila São Paulo.