Preso homem que aplicou golpe e roubou R$ 1,5 milhão de vítima

Todo o dinheiro proveniente do golpe estava acondicionado dentro de uma mala (foto: PCMG)

Mais de um milhão e meio de reais em dinheiro vivo. Esse é o montante que um homem, identificado pela polícia pelas iniciais W.C.T., de 39 anos, tinha em seu poder, no momento em que foi preso, nesta quarta-feira (12/1). A prisão ocorreu na empresa do suspeito, no Centro de Belo Horizonte.

Segundo os investigadores da Polícia Civil que trabalharam no caso, o homem tinha aplicado um golpe contra uma vítima, quando roubou R$ 1.550.260.

Depois de cometer o crime, o criminoso passou a se esconder em várias cidades do interior de Minas Gerais e na capital. Ele foi localizado em Juatuba. Além do dinheiro, tinha em seu poder uma pistola Tauros, calibre 40, munições do mesmo calibre e porções de drogas.

A prisão, segundo o delegado Thiago Pacheco, ocorreu num quarto de hotel. O dinheiro foi restituído à vítima, e o suspeito responderá por três crimes: porte ilegal de arma de fogo, uso de drogas para consumo, furto qualificado pela escalada e abuso de confiança.