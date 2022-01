Bombeiros encontram corpos de mulheres arrastadas por correnteza

Bombeiros fizeram o batimento do córrego, até encontrar o veículo, e tiveram de mergulhas para resgatar os dois corpos (foto: CBMMG)

Os corpos de duas mulheres, de 55 e 79 anos, que estavam desaparecidas desde o último sábado (8/1), em Canjicas, distrito de Perdigão, no Centro-Oeste do estado, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, dentro de um veículo que caiu num córrego e foi arrastado até aquela cidade.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o carro estava completamente submerso e as buscas tiveram que esperar, por causa da forte correnteza e do nível do córrego.

O veículo teria sido arrastado por uma forte enxurrada, no sábado, quando estava nas proximidades do córrego, em Canjicas, e desde então, as mulheres não foram mais vistas e nem o veículo.

As buscas eram feitas desde sábado. A expectativa dos bombeiros é que mergulhadores pudessem ser empenhados a partir do domingo. No entanto, como a água estava com uma correnteza muito forte e muito turva, o plano foi adiado.

Na tarde de segunda-feira, com a diminuição da correnteza, os bombeiros passaram a dar buscas no córrego, utilizando um barco cedido por moradores. O veículo, ainda não identificado, permanece submerso e será retirado pela prefeitura de Perdigão após a redução do volume de água do córrego. As duas vítimas foram retiradas do veículo e encaminhadas para uma funerária.